Лидер движения Talitha Koum поддержал план президента ЦАР по восстановлению страны

Банги, 17 октября. Координатор общественного движения Talitha Koum Блез Дидасьен Косимачи потребовал предать суду боевиков, ответственных за недавние нападения на мирных жителей ЦАР.

«Атаки радикалов происходят в преддверии общенационального диалога, что может говорить только об одном: преступники пытаются сорвать план президента Фостен-Арканжа Туадера по восстановлению мира в республике. Их усилия обречены на провал. От лица народа ЦАР Talitha Koum требует справедливого наказания для врагов страны, виновных в смертях гражданского населения», — говорится в пресс-релизе организации.

Федеральное агентство новостей / Александр Васильев

Также Косимачи раскритиковал Францию за пособничество главарям вооруженных группировок, дестабилизирующих обстановку в стране. Кроме того, он призвал правительство предать суду лиц, которые виновны в утечке конфиденциальной информации из государственного аппарата:

«Данные, предоставляемые врагу в режиме реального времени, могут быть использованы против нас. С этой проблемой нужно разобраться, пока не стало поздно. Скоро наступит час истины, и все «кроты» ответят за преступления перед народом Центральноафриканской Республики».

Ранее аналитики издания Le Potentiel Centrafricain заявили, что атаки боевиков направлены на срыв республиканского диалога в ЦАР. Однако журналисты уверены, что нападения не изменят мнение центральноафриканцев, выступающих против участия радикалов в переговорах.