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Лидер движения Talitha Koum поддержал план президента ЦАР по восстановлению страны
Весь мир
Лидер движения Talitha Koum поддержал план президента ЦАР по восстановлению страны
Федеральное агентство новостей  / 

Банги, 17 октября. Координатор общественного движения Talitha Koum Блез Дидасьен Косимачи потребовал предать суду боевиков, ответственных за недавние нападения на мирных жителей ЦАР.

«Атаки радикалов происходят в преддверии общенационального диалога, что может говорить только об одном: преступники пытаются сорвать план президента Фостен-Арканжа Туадера по восстановлению мира в республике.

Их усилия обречены на провал. От лица народа ЦАР Talitha Koum требует справедливого наказания для врагов страны, виновных в смертях гражданского населения», — говорится в пресс-релизе организации.

Федеральное агентство новостей / Александр Васильев

Также Косимачи раскритиковал Францию за пособничество главарям вооруженных группировок, дестабилизирующих обстановку в стране. Кроме того, он призвал правительство предать суду лиц, которые виновны в утечке конфиденциальной информации из государственного аппарата:

«Данные, предоставляемые врагу в режиме реального времени, могут быть использованы против нас. С этой проблемой нужно разобраться, пока не стало поздно.

Скоро наступит час истины, и все «кроты» ответят за преступления перед народом Центральноафриканской Республики».

Ранее аналитики издания Le Potentiel Centrafricain заявили, что атаки боевиков направлены на срыв республиканского диалога в ЦАР. Однако журналисты уверены, что нападения не изменят мнение центральноафриканцев, выступающих против участия радикалов в переговорах.

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африка цар
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