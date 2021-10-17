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Экс-звезда «Дома-2» Катя Жужа пожаловалась на проблемы с похудением после третьих родов

  /   Обновлено: 17 октября 2021 21:13
Шоу-бизнес
Экс-звезда «Дома-2» Катя Жужа пожаловалась на проблемы с похудением после третьих родов
instagram.com  /  @katyajuja555

Москва, 17 октября. Блогер Катя Жужа призналась, что проигрывает в борьбе с лишними килограммами с тех пор, как родила сына. Звезда вернулась из роддома три недели назад.

Катя Жужа совсем недавно в третий раз стала матерью. Экс-звезда шоу «Дом-2» успевает не только заботиться о детях, но и внимательно следить за внешностью. Так, модель регулярно занимается спортом и контролирует питание. Сперва она была довольна быстрыми изменениями, однако затем вес неожиданно встал на месте, даже несмотря на диеты. Лишние 10 килограмм не желают уходить, рассказала Жужа в своем Instagram-аккаунте.

«Может для кого-то это не проблема… Но для меня это весомая проблема, так как у меня никогда в жизни такого не было», — пожаловалась модель.

Prt Scr instagram.com / @katyajuja555

По словам Жужи, ей не помогают ни спортзал, ни сауны, ни массажи. Однако она решила дать себе месяц, чтобы вернуться в форму до родов. Звезда подчеркнула: она настроена решительно и не успокоится, пока не добьется поставленной цели.

Недавно Жужа также показала фанатам, как изменилась ее фигура спустя двое суток после рождения ребенка. Звезда опубликовала историю, где продемонстрировала трансформацию живота.

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дом-2 красота катя жужа
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