Банги, 17 октября. Президент Центральноафриканской Республики Фостен-Арканж Туадера встретился с делегацией Комитета ООН по санкциям. Организацию Объединенных Наций представлял Абду Аббари, посол Нигера при ООН. Дипломаты прибыли в ЦАР для оценки режима эмбарго, наложенного на государство.

«Мы обсудили проблемы, с которыми сейчас сталкивается страна. Комитет ООН с пониманием относится к ситуации и рассмотрит возможность снятия ограничений. Я лично приложу максимальные усилия, чтобы выступить за отмену санкций», — заверил Абду Аббари.

Также делегаты встретились с представителями общественных движений, религиозных организаций и женских ассоциаций.

Ранее глава ЦАР дал интервью французскому изданию RFI. Президент рассказал об успешной работе российских инструкторов в республике. Лидер подчеркнул, что стране удалось выйти из кризиса безопасности благодаря обучению центральноафриканских военнослужащих у отечественных специалистов.

Позже ведущие Radio Lengo Songo заявили, что журналист Ален Фок продемонстрировал непрофессионализм: во время беседы он постоянно перебивал высокопоставленного гостя и отпускал спорные замечания.