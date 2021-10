Российская команда Team Spirit впервые выиграла турнир по киберспорту The International 2021

Бухарест, 17 октября. Российская команда Team Spirit стала победителем в гранд-финале турнира The International 10. Чемпионат мира по киберспорту проходил в Бухаресте.

Российская команда Team Spirit сыграла против PSG.LGD на заключительном этапе турнира и одержала победу. Счет составил 3:2, итог финальной карты — 29:12. Team Spirit впервые завоевала победу на киберсоревновании.

