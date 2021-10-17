BlackRock защищает проекты по добыче ископаемого топлива в Австралии

Нью-Йорк, 17 октября. Крупнейший в мире инвестиционный фонд BlackRock выступил против резолюции, призывающей Банк Содружества Австралии прекратить финансирование новых проектов в области ископаемого топлива. Об этом говорится в официальном заявлении компании.

В BlackRock, которая является крупнейшим акционером Банка Содружества Австралии заявили, что компания выступает против резолюции, в которой также содержится просьба к банку опубликовать целевые показатели по сокращению выбросов ископаемого топлива в соответствии с программой по достижению нулевого уровня выбросов парниковых газов к 2050 году.

«Это рискует чрезмерно ограничить способность руководства принимать бизнес-решения. Компания продемонстрировала свою приверженность интеграции климатических рисков в свою долгосрочную стратегию, включая отчетность Целевой группы по раскрытию финансовой информации, связанной с климатом (TCFD) и заявленную цель достижения нулевых выбросов к 2050 году», — говорится в заявлении BlackRock, которое было опубликовано на веб-сайте фонда.

Голосование по резолюции прошло в преддверии переговоров ООН по климату, которые пройдут в Глазго в конце этого месяца. Ожидается, что по их итогам Австралия будет вынуждена сократить выбросы углерода.

«Отсутствие поддержки резолюции стало прекрасным примером того, как BlackRock не смогла выполнить свои собственные обязательства по сокращению выбросов», — говорит Джек Бертол из группы активистов Market Forces, которая помогла инвесторам организовать резолюцию.

Ранее крупнейший в мире инвестиционный фонд, в управлении которого находятся активы стоимостью более 8 триллионов долларов, заявлял о разработке собственной стратегии борьбы с изменениями климата. Кроме того, фонд предпринимает усилия по сокращению угольной генерации в развивающихся странах.

Негативное решение по резолюции может свидетельствовать о том, что экологическая повестка является для фонда лишь ширмой и удобным инструментом для достижения бизнес-интересов, значительная часть которых сосредоточена в сфере энергетики.