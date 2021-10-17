Певца Александра Малинина разочаровала карьера его сына Никиты

Москва, 17 октября. Народный артист России Александр Малинин не очень доволен, как сложилась карьера его 40-летнего сына Никиты. Наследник пишет клубную музыку.

Никита Малинин стал популярным после участия в «Фабрике звезд». Его песня «Котенок» сразу стала хитом и визитной карточкой исполнителя. Однако через какое-то время он пропал с экранов. Звездный отец считает Никиту не самым успешным человеком.

«Я не совсем доволен тем, как у Никиты складывается судьба. Он пишет клубную и танцевальную музыку. Работает на концертах. Парень состоялся. Хотя я бы, конечно, хотел ему немного другой творческой судьбы», — заявил Малинин-старший в эфире программы «Ты не поверишь!».

Народный артист видел в сыне исполнителя романсов, но не может решать за него, какой музыкой заниматься. Кроме того, Никита Малинин давно не зависит от отца финансово. Младшие дети — Фрол и Устинья тоже надеются на свои силы, они подрабатывают на каникулах официантами.

Ранее экс-супруга Александра Малинина, певица Ольга Зарубина заявила, что резко похудела после перенесенного коронавируса. Сейчас артистка весит около 40 кг и нуждается в реабилитации.