Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
17 октября 21:11
21:08
Спорт
Российская команда Team Spirit впервые выиграла турнир по киберспорту The International 2021
21:01
Весь мир
«Талибан» рассказал о возможной роли Турции в восстановлении Афганистана
21:00
Шоу-бизнес
Певца Александра Малинина разочаровала карьера его сына Никиты
21:00
Видео
«Давай поговорим» с Вадимом Манукяном: Александр Наумов
20:59
Экономика
Россиянам перечислили типичные ошибки при подготовке автомобиля к зиме
20:56
Армия
В NetEasе назвали «спасительным» позорное бегство эсминца Chafee от ВМФ РФ
20:52
Происшествия
Пьяного водителя задержали за наезд на двух пешеходов у ТЦ в Кемерове
20:52
Шоу-бизнес
Сын Андрея Аршавина пытается оказать финансовую помощь Юлии Барановской
20:50
Общество
Ученые из Токийского университета смогли получить 70% водорода из воды
20:50
Общество
Митрополит Варсонофий освятил Троицкий храм на Октябрьской набережной в Петербурге
Все новости

Россиянам перечислили типичные ошибки при подготовке автомобиля к зиме
Экономика
Россиянам перечислили типичные ошибки при подготовке автомобиля к зиме
pixabay.com

Москва, 17 октября. Подготовка машины к зимнему периоду позволит избежать неприятностей на дорогах, однако при этом важно не сделать лишнего. О типичных ошибках водителей пишет «Российская газета».

Первой ошибкой является замена резиновых элементов вместе с хомутами или замена одних лишь хомутов. Если их поставить на старые трубки, можно нарушить герметичность системы и спровоцировать течь антифриза, а иногда это и вовсе грозит растрескиванием либо разрывом трубок.

Чтобы этого избежать, нужно проводить данные работы до наступления холодов и менять не только хомуты, но и патрубки, которые они затягивают. Также нельзя проверять герметичность патрубков подергиванием. От этого хомуты могут сместиться с точек креплений, что приведет к разгерметизации системы охлаждения.

Установка нештатной «противоугонки» или других потребителей энергии вроде сабвуфера и подобных вещей тоже будет ошибкой. Она может привести к разрядке аккумулятора и невозможности завести автомобиль.

Эксперт Алексей Ревин ранее назвал самые выносливые моторы с пробегом более 500 тысяч километров.

Вернуться назад

Все новости / Экономика / Россиянам перечислили типичные ошибки при подготовке автомобиля к зиме
автомобили подготовка к зиме советы водителям
Комментировать