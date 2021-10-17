Россиянам перечислили типичные ошибки при подготовке автомобиля к зиме

Москва, 17 октября. Подготовка машины к зимнему периоду позволит избежать неприятностей на дорогах, однако при этом важно не сделать лишнего. О типичных ошибках водителей пишет «Российская газета».

Первой ошибкой является замена резиновых элементов вместе с хомутами или замена одних лишь хомутов. Если их поставить на старые трубки, можно нарушить герметичность системы и спровоцировать течь антифриза, а иногда это и вовсе грозит растрескиванием либо разрывом трубок.

Чтобы этого избежать, нужно проводить данные работы до наступления холодов и менять не только хомуты, но и патрубки, которые они затягивают. Также нельзя проверять герметичность патрубков подергиванием. От этого хомуты могут сместиться с точек креплений, что приведет к разгерметизации системы охлаждения.

Установка нештатной «противоугонки» или других потребителей энергии вроде сабвуфера и подобных вещей тоже будет ошибкой. Она может привести к разрядке аккумулятора и невозможности завести автомобиль.

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