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В NetEasе назвали «спасительным» позорное бегство эсминца Chafee от ВМФ РФ
Армия
В NetEasе назвали «спасительным» позорное бегство эсминца Chafee от ВМФ РФ
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Пекин, 17 октября. Американский эсминец USS Chafee в ходе антироссийской провокации в Японском море мог быть потоплен ВМФ России, считают обозреватели китайского издания NetEasе.

В публикации говорится, что американским морякам чудом удалось избежать печальной участи при попытке вторгнуться в российские территориальные воды. Отмечается, что эсминец ВМС США пытался нарушить госграницу в районе, где проводились российско-китайские морские учения, но на его пути встал большой противолодочный корабль ВМФ РФ «Адмирал Трибуц», передает «ПолитРоссия».

wikipedia.org / U.S. Navy / Public Domain

Аналитики из Китая уверены, что американский корабль сильно рисковал и мог быть отправлен ко дну российским БПК. По их словам, такое развитие событий могло подтолкнуть Россию и США к началу полномасштабной войны. Они отметили, что в районе инцидента находились и китайские боевые единицы, поэтому USS Chafee был бы обречен. Китайцы назвали его бегство «спасительным».

«Увидев столь решительные действия ВМФ РФ, американские военные испугались и пустились в позорное бегство, что позволило остановить продолжение конфликта между двумя странами», — говорится в статье.

Эксперты уверены, что капитан американского эсминца сделал правильный выбор, когда отказался от продолжения борьбы и предпочел сменить курс. Не исключено, что это позорное бегство спасло мир от новой глобальной войны.

Ранее военный обозреватель «КП» Виктор Баранец заявил, что система задержания иностранных кораблей-нарушителей госграниц России нуждается в ужесточении. По его словам, нужно жестче реагировать на западные провокации.

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