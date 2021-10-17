Сын Андрея Аршавина пытается оказать финансовую помощь Юлии Барановской

Москва, 17 октября. Популярная телеведущая Юлия Барановская рассказала об успехах своего старшего сына Артема, который был рожден от именитого футболиста Андрея Аршавина. Молодой человек решил пойти по стопам матери и стать ведущим.

Начинающий шоумен неоднократно появлялся на экранах вместе со своей известной мамой. Она отмечает, что наследник зарабатывает неплохие деньги, и периодически даже предлагает ей помочь финансово. Однако Барановская не берет денег у сына, откладывая их на светлое будущее.

«Выходить на сцену Теме нравится, он увлечен процессом — к примеру, по своей инициативе продолжает вести концерты «Непосед», где раньше учился. Что касается гонораров, то часто спрашивает меня: «Мама, тебе нужны деньги?». Конечно, что-то остается ему на расходы, что-то откладывается на будущее», — рассказала Барановская во время беседы с корреспондентом издания StarHit.

По словам ведущей остросоциального шоу «Мужское/Женское», ее старший сын комфортно чувствует себя под прицелами камер. При этом она подчеркнула, что никак не продвигает подростка, поскольку для этого у него есть директор.

«Никак не пиарю своего ребенка и не продвигаю, у Артема есть свой директор. Сын вырос в публичности, он родился под прицелом фотокамер у отца, которого знал весь мир. На следующий день о том, что у Аршавина появился на свет первенец, писали все газеты, говорили во всех новостях», — поделилась телеведущая.

Несмотря на напряженные отношения между бывшими возлюбленными, дети Барановской довольно близко общаются с известным отцом. Ранее дочь телеведущей Яна призналась Аршавину в любви.