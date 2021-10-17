Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
17 октября 21:11
21:08
Спорт
Российская команда Team Spirit впервые выиграла турнир по киберспорту The International 2021
21:01
Весь мир
«Талибан» рассказал о возможной роли Турции в восстановлении Афганистана
21:00
Шоу-бизнес
Певца Александра Малинина разочаровала карьера его сына Никиты
21:00
Видео
«Давай поговорим» с Вадимом Манукяном: Александр Наумов
20:59
Экономика
Россиянам перечислили типичные ошибки при подготовке автомобиля к зиме
20:56
Армия
В NetEasе назвали «спасительным» позорное бегство эсминца Chafee от ВМФ РФ
20:52
Происшествия
Пьяного водителя задержали за наезд на двух пешеходов у ТЦ в Кемерове
20:52
Шоу-бизнес
Сын Андрея Аршавина пытается оказать финансовую помощь Юлии Барановской
20:50
Общество
Ученые из Токийского университета смогли получить 70% водорода из воды
20:50
Общество
Митрополит Варсонофий освятил Троицкий храм на Октябрьской набережной в Петербурге
Все новости

Сын Андрея Аршавина пытается оказать финансовую помощь Юлии Барановской

  /   Обновлено: 17 октября 2021 20:52
Шоу-бизнес
Сын Андрея Аршавина пытается оказать финансовую помощь Юлии Барановской
wikipedia.org  /  Филипп Гончаров / CC BY-SA 4.0

Москва, 17 октября. Популярная телеведущая Юлия Барановская рассказала об успехах своего старшего сына Артема, который был рожден от именитого футболиста Андрея Аршавина. Молодой человек решил пойти по стопам матери и стать ведущим.

Начинающий шоумен неоднократно появлялся на экранах вместе со своей известной мамой. Она отмечает, что наследник зарабатывает неплохие деньги, и периодически даже предлагает ей помочь финансово. Однако Барановская не берет денег у сына, откладывая их на светлое будущее.

«Выходить на сцену Теме нравится, он увлечен процессом — к примеру, по своей инициативе продолжает вести концерты «Непосед», где раньше учился. Что касается гонораров, то часто спрашивает меня: «Мама, тебе нужны деньги?». Конечно, что-то остается ему на расходы, что-то откладывается на будущее», — рассказала Барановская во время беседы с корреспондентом издания StarHit.

По словам ведущей остросоциального шоу «Мужское/Женское», ее старший сын комфортно чувствует себя под прицелами камер. При этом она подчеркнула, что никак не продвигает подростка, поскольку для этого у него есть директор.

«Никак не пиарю своего ребенка и не продвигаю, у Артема есть свой директор. Сын вырос в публичности, он родился под прицелом фотокамер у отца, которого знал весь мир. На следующий день о том, что у Аршавина появился на свет первенец, писали все газеты, говорили во всех новостях», — поделилась телеведущая.

Несмотря на напряженные отношения между бывшими возлюбленными, дети Барановской довольно близко общаются с известным отцом. Ранее дочь телеведущей Яна призналась Аршавину в любви.

Вернуться назад

Все новости / Шоу-бизнес / Сын Андрея Аршавина пытается оказать финансовую помощь Юлии Барановской
аршавин семья барановская
Комментировать