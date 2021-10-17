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Ученые из Токийского университета смогли получить 70% водорода из воды
Общество
Ученые из Токийского университета смогли получить 70% водорода из воды
pixabay.com

Токио, 17 октября. Японские ученые из Токийского университета и других учебных заведений страны придумали, как добыть водород из большого объема воды.

Для этого исследователи установили специальное устройство площадью около 100 квадратных метров, которое позволяет быстро расщеплять жидкость на водород и кислород, поглощая при этом солнечный свет.

В результате эксперимент позволил получить 70% произведенного установкой водорода, чистота которого составила 94%. По словам специалистов, элемент впервые был извлечен из воды в таком большом объеме и качестве.

Отмечается, что водород может стать идеальной заменой углю, нефти и газу, так как при его сжигании образуется водяной пар. Однако способы добычи вещества пока еще слишком дорогостоящие.

Специалисты государственного центра вирусологии и биотехнологии «Вектор» Роспотребнадзора разработали синтетический вирус, способный блокировать ВИЧ-инфекцию. В ближайшее время метод будет опробован на животных.

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ученые вода водород
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