Ученые из Токийского университета смогли получить 70% водорода из воды

Токио, 17 октября. Японские ученые из Токийского университета и других учебных заведений страны придумали, как добыть водород из большого объема воды.

Для этого исследователи установили специальное устройство площадью около 100 квадратных метров, которое позволяет быстро расщеплять жидкость на водород и кислород, поглощая при этом солнечный свет.

В результате эксперимент позволил получить 70% произведенного установкой водорода, чистота которого составила 94%. По словам специалистов, элемент впервые был извлечен из воды в таком большом объеме и качестве.

Отмечается, что водород может стать идеальной заменой углю, нефти и газу, так как при его сжигании образуется водяной пар. Однако способы добычи вещества пока еще слишком дорогостоящие.

Специалисты государственного центра вирусологии и биотехнологии «Вектор» Роспотребнадзора разработали синтетический вирус, способный блокировать ВИЧ-инфекцию. В ближайшее время метод будет опробован на животных.