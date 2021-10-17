«Талибан» рассказал о возможной роли Турции в восстановлении Афганистана

Анкара, 17 октября. Турция способна играть активную роль в инвестировании, реализации проектов и восстановлении Афганистана с помощью имеющихся у нее ресурсов. Об этом в интервью информагентству Anadolu заявил замглавы МИД сформированного движением «Талибан»1 (запрещено в РФ) временного правительства Афганистана Амирхан Муттаки.

По словам члена группировки, официальное признание нового руководства страны и международная помощь будут иметь большое значение для восстановления афганской экономики.

«В мире были созданы государства, власть в которых была получена за счет силы, переворота или выборов, в которых доминирует один человек или семья. Почему они признаны, а правительство в Афганистане существует только де-факто?» — сказал чиновник «Талибана».

Turkey can play an active role in investing, realizing some projects, renovating and restoring Afghanistan, with the resources it possesses, Acting Foreign Minister Amir Khan Muttaqi told Anadolu Agency in an exclusive interview https://t.co/V8OLNOkAKL pic.twitter.com/fu2sG5jYub — ANADOLU AGENCY (@anadoluagency) October 17, 2021

Муттаки заявил, что непризнание новых властей южноазиатского государства является «узурпацией прав афганцев», что негативно сказывается на экономике страны и играет на руку террористической организации «Исламское государство»1 (ИГ1, запрещено в РФ). Однако, даже несмотря на последние теракты в Кундузе и Кандагаре, эта группировка «не является серьезной угрозой» безопасности, считает собеседник агентства Anadolu.

«Они (сторонники ИГ — прим. ред.) совершают теракты в мечетях и на улицах. Согласитесь, что обеспечить безопасность всех мечетей и улиц — непростая задача. <…> Тот факт, что новое правительство в Афганистане официально не признано, выгоден ИГ», — считает Муттаки.

US freezing Afghanistan's reserves after IEA's takeover violates international law & human rights.



Acting FM of IEA H.E Mawlawi Amir Khan Muttaqi to Anadolu Agency. pic.twitter.com/959lpklzLT — Muhammad Jalal (@MJalal313) October 17, 2021

По словам чиновника, замораживание Соединенными Штатами резервов южноазиатского государства после захвата власти талибами нарушает международные регуляции и права человека.

«Настоящий вопрос в том, почему эти деньги были заблокированы? Что сделали граждане Афганистана? США и другие страны говорят, что Афганистану должна быть оказана гуманитарная помощь и должны соблюдаться права человека. Но они оставляют афганский народ с населением около 40 миллионов человек без предметов первой необходимости», — возмутился Муттаки.

Визит делегации талибов в Турцию

И.о. замглавы МИД Афганистана возглавил делегацию талибов, прибывшую с официальным визитом в Турцию 14 октября. Целью визита стало обсуждение двусторонних отношений и сотрудничества в отношении будущего Афганистана.

Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу и Амирхан Муттаки провели встречу, на которой обсудили вопросы, связанные с официальным признанием правительства «Талибана» и замороженными США активами, принадлежащими Афганистану.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu başkanlığındaki Türk heyeti ile Afganistan Geçici Hükümeti Dışişleri Bakan Vekili Emirhan Muttaki başkanlığındaki heyet Dışişleri Bakanlığı'nda bir araya geldi.https://t.co/nTLTy2qabY pic.twitter.com/7fCAz0aqqd — ANKA Haber Ajansı (@ankahabera) October 14, 2021

Как отметил Чавушоглу, турецкая сторона получила информацию об актуальной ситуации в Афганистане и дала «Талибану» рекомендации по ряду вопросов, в том числе по правам женщин. Кроме того, глава турецкого МИД поведал делегации из Афганистана, что необходимо сделать для возобновления регулярных авиарейсов в республику.

В целом Турция — один из самых активных игроков на афганском направлении. После эвакуации контингента НАТО из страны Анкара выступила с инициативой обеспечения работы и безопасности аэропорта Кабула. Однако в конце сентября стало известно, что сторонам не удалось достичь консенсуса по этому вопросу.

Кроме того, Турция предоставляет Афганистану гуманитарную помощь, что несколько смягчает углубляющийся в стране дефицит товаров первой необходимости. Турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган в ходе экстренного саммита G20 призвал страны «Большой двадцатки» поддерживать диалог с новыми властями южноазиатского государства и помогать им в демократизации. Для этих целей он предложил сформировать рабочую группу по Афганистану во главе с турецкими представителями.

Cumhurbaşkanımız @RTErdogan, Afganistan gündemiyle toplanan G20 Olağanüstü Liderler Zirvesi'ne video konferansla katıldı.



“Afganistan’da güvenlik ve istikrarın bir an önce sağlanması sadece bölgesel düzeyde değil uluslararası ölçekte de kritik önemdedir”https://t.co/c143TyMFZn pic.twitter.com/WBDuHBG6Fx — T.C. İletişim Başkanlığı (@iletisim) October 12, 2021

Однако Анкара четко обозначила, что не будет принимать афганских просителей убежища из-за засилья беженцев из Сирии. Тем не менее выходцы из южноазиатской страны стали проникать в республику через Иран нелегальным путем. В Турции крайне «холодно» встретили обездоленных людей — правозащитники даже обвинили военных республики в жестоком отношении с нелегалами из Афганистана.

1 Организация запрещена на территории РФ.