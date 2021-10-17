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«Талибан» рассказал о возможной роли Турции в восстановлении Афганистана
Весь мир
«Талибан» рассказал о возможной роли Турции в восстановлении Афганистана
Global Look Press  /  Mustafa Kaya / Xinhua

Анкара, 17 октября. Турция способна играть активную роль в инвестировании, реализации проектов и восстановлении Афганистана с помощью имеющихся у нее ресурсов. Об этом в интервью информагентству Anadolu заявил замглавы МИД сформированного движением «Талибан»1 (запрещено в РФ) временного правительства Афганистана Амирхан Муттаки.

По словам члена группировки, официальное признание нового руководства страны и международная помощь будут иметь большое значение для восстановления афганской экономики.

«В мире были созданы государства, власть в которых была получена за счет силы, переворота или выборов, в которых доминирует один человек или семья. Почему они признаны, а правительство в Афганистане существует только де-факто?» — сказал чиновник «Талибана».

Муттаки заявил, что непризнание новых властей южноазиатского государства является «узурпацией прав афганцев», что негативно сказывается на экономике страны и играет на руку террористической организации «Исламское государство»1 (ИГ1, запрещено в РФ). Однако, даже несмотря на последние теракты в Кундузе и Кандагаре, эта группировка «не является серьезной угрозой» безопасности, считает собеседник агентства Anadolu.

«Они (сторонники ИГ — прим. ред.) совершают теракты в мечетях и на улицах. Согласитесь, что обеспечить безопасность всех мечетей и улиц — непростая задача. <…> Тот факт, что новое правительство в Афганистане официально не признано, выгоден ИГ», — считает Муттаки.

По словам чиновника, замораживание Соединенными Штатами резервов южноазиатского государства после захвата власти талибами нарушает международные регуляции и права человека.

«Настоящий вопрос в том, почему эти деньги были заблокированы? Что сделали граждане Афганистана? США и другие страны говорят, что Афганистану должна быть оказана гуманитарная помощь и должны соблюдаться права человека. Но они оставляют афганский народ с населением около 40 миллионов человек без предметов первой необходимости», — возмутился Муттаки.

Визит делегации талибов в Турцию

И.о. замглавы МИД Афганистана возглавил делегацию талибов, прибывшую с официальным визитом в Турцию 14 октября. Целью визита стало обсуждение двусторонних отношений и сотрудничества в отношении будущего Афганистана.

Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу и Амирхан Муттаки провели встречу, на которой обсудили вопросы, связанные с официальным признанием правительства «Талибана» и замороженными США активами, принадлежащими Афганистану.

Как отметил Чавушоглу, турецкая сторона получила информацию об актуальной ситуации в Афганистане и дала «Талибану» рекомендации по ряду вопросов, в том числе по правам женщин. Кроме того, глава турецкого МИД поведал делегации из Афганистана, что необходимо сделать для возобновления регулярных авиарейсов в республику.

В целом Турция — один из самых активных игроков на афганском направлении. После эвакуации контингента НАТО из страны Анкара выступила с инициативой обеспечения работы и безопасности аэропорта Кабула. Однако в конце сентября стало известно, что сторонам не удалось достичь консенсуса по этому вопросу.

Кроме того, Турция предоставляет Афганистану гуманитарную помощь, что несколько смягчает углубляющийся в стране дефицит товаров первой необходимости. Турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган в ходе экстренного саммита G20 призвал страны «Большой двадцатки» поддерживать диалог с новыми властями южноазиатского государства и помогать им в демократизации. Для этих целей он предложил сформировать рабочую группу по Афганистану во главе с турецкими представителями.

Однако Анкара четко обозначила, что не будет принимать афганских просителей убежища из-за засилья беженцев из Сирии. Тем не менее выходцы из южноазиатской страны стали проникать в республику через Иран нелегальным путем. В Турции крайне «холодно» встретили обездоленных людей — правозащитники даже обвинили военных республики в жестоком отношении с нелегалами из Афганистана.

1 Организация запрещена на территории РФ.

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афганистан турция талибан
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