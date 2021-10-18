Культуролог Пархоменко заявил о кризисе постироничного дискурса на примере блогера Хованского

Одной из постоянных задач любого человеческого объединения, нашего общества в том числе, считается формирование удобной, понятной и работающей системы коммуникации. Способность говорящего грамотно и недвусмысленно сформулировать свои мысли, а воспринимающего четко и без искажений их осознать необходима для нормального функционирования любого социума. Об этом в интервью ФАН заявил культуролог Андрей Пархоменко.

«Также есть такое явление, как юмор, инструментами которого иногда является создание двусмысленности того или иного высказывания. Например, конструирование заведомо ложного утверждения, которое намеренно рушит те или иные стереотипы — это прием так называемой иронии и ее продолжательницы постиронии. Грань между этими двумя явлениями довольно тонка, строится в основном на степени очевидности ложности высказывания. То есть ирония должна прочитываться и пониматься относительно легко. Постирония по замыслу вроде бы тоже должна опознаваться слушателем, однако точного и однозначного ответа, иронизирует ли автор высказывания или говорит искренне, должно быть до конца не понятно», — рассказал культуролог.

Он отметил, что постирония звучит, как, возможно, довольно сложный и когда-то даже оригинальный вид юмора.

«Но сейчас это стало очень заезженным шаблоном, когда, проникнувшись такой подачей мысли, многие популярные спикеры стали ее копировать. И в таком виде постирония не просто потеряла свой юмористический аспект и превратилась в нечто избитое, но и в целом во многих моментах понизила качество некоторых коммуникаций. Ведь, согласитесь, формулирование и донесение своих мыслей — это глобальный коммуникационный навык, который потенциально может развиваться чуть ли не в течение всей жизни. Но когда есть стереотип о том, что свою мысль изначально нужно размывать и делать двусмысленной и непонятной ради какого-то постороннего эффекта, это приносит большой деструктив в и без того неидеальные модели бытового общения», — рассказал эксперт.

Все это, по его словам, «до поры до времени было пустой лирикой», пока не появился прецедент нового масштаба.

Объединенная пресс-служба судов Петербурга

«В свете последних дней у нас есть пример человека, который серьезно заигрался в постиронию, причем до такой степени, что поимел проблемы с законом, — заметил собеседник ФАН. — Речь идет о блогере-миллионнике Юрии Хованском, который летом этого года был арестован по подозрению в публичном оправдании терроризма и призыве к террористической деятельности. Поводом для ареста стала некая песня, в которой Хованский якобы радуется печально известному теракту 2002 года во время мюзикла «Норд Ост».

Сам Хованский, продолжил Пархоменко, вроде бы согласился с предъявленными ему обвинениями, а его защита делает акцент на прошедших сроках давности и на том, что когда блогер последний раз исполнял песню, то статья, по которой его осуждают, в ее текущей версии еще не существовала.

«Тем не менее, несмотря на признание Хованского, есть все основания полагать, что его песня (которую я, безусловно, осуждаю и с моральной точки зрения, и с точки зрения ее юмористической бездарности) все-таки являлась одной из форм той самой иронии, а не искренним призывом и надеждой на новые трагедии», — высказал свое мнение культуролог.

Эксперт считает: статьи обвинения Хованскому должны были быть выдвинуты другие.

«Или все-таки буква закона может прочитать то или иное произведение только строго формально? Однако если это и правда так, то есть серьезный повод озаботиться формой подачи своих мыслей у многих других спикеров и лидеров мнений. Чуть менее жесткой, но тоже ходящий по грани постиронией пользуется далеко не только Юрий Хованский, а перед законом все граждане равны», — резюмировал свою позицию Пархоменко.

Ранее культуролог Пархоменко ответил на критику «Игры в кальмара» со стороны КНДР.