Глава Росрезерва Гогин объяснил принцип поставок товаров из госзапасов на рынок

Москва, 17 октября. Руководитель Росрезерва Дмитрий Гогин дал интервью «Российской газете». На примере гречневой крупы он рассказал, как работает его ведомство и часто ли в магазине можно приобрести продукцию из госзапасов.

Государство, по его словам, давно не сталкивалось с реальной проблемой дефицита продовольствия. Появление пустых полок в начале пандемии коронавируса было связано с логистическими трудностями.

В период ажиотажного спроса на продовольствие прошлой весной Росрезерв передал Москве небольшие объемы гречки, но в реальности на тот момент серьезного вмешательства государства не требовалось.

«Примерно за год-полгода до истечения срока годности продукция подлежит освежению, как у нас говорят. Если продукция не востребована для каких-то гуманитарных, чрезвычайных ситуаций, она направляется в первую очередь в силовые ведомства. Если там не пригодилась, тогда продукция поступает на свободный рынок», — объяснил Гогин.

Стоимость гречневой крупы ранее поднялась до рекордного уровня. Такого значительного подорожания не фиксировали за последние десять лет. Власти временно запретили вывоз гречихи с целью обеспечения продовольственной безопасности.