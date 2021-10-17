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Глава Росрезерва Гогин объяснил принцип поставок товаров из госзапасов на рынок

  /   Обновлено: 17 октября 2021 20:39
Экономика
Глава Росрезерва Гогин объяснил принцип поставок товаров из госзапасов на рынок
pixabay.com  /  filkaman

Москва, 17 октября. Руководитель Росрезерва Дмитрий Гогин дал интервью «Российской газете». На примере гречневой крупы он рассказал, как работает его ведомство и часто ли в магазине можно приобрести продукцию из госзапасов.

Государство, по его словам, давно не сталкивалось с реальной проблемой дефицита продовольствия. Появление пустых полок в начале пандемии коронавируса было связано с логистическими трудностями.

В период ажиотажного спроса на продовольствие прошлой весной Росрезерв передал Москве небольшие объемы гречки, но в реальности на тот момент серьезного вмешательства государства не требовалось.

«Примерно за год-полгода до истечения срока годности продукция подлежит освежению, как у нас говорят. Если продукция не востребована для каких-то гуманитарных, чрезвычайных ситуаций, она направляется в первую очередь в силовые ведомства. Если там не пригодилась, тогда продукция поступает на свободный рынок», — объяснил Гогин.

Стоимость гречневой крупы ранее поднялась до рекордного уровня. Такого значительного подорожания не фиксировали за последние десять лет. Власти временно запретили вывоз гречихи с целью обеспечения продовольственной безопасности.

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гречка росрезерв гогин госзапас
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