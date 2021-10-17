Талант фигуристки Алины Загитовой восхитил журналиста CNN Тома Киркланда

Вашингтон, 17 октября. Американский журналист Том Киркланд, работающий на телеканалах CNN и Fox, высказался о фигуристке Алине Загитовой. По его словам, многие эксперты давно предсказывали успех россиянке.

В свой первый юниорский сезон Загитова завоевала основные титулы и установила пять мировых рекордов. Ей уже тогда пророчили олимпийское золото, пояснил Киркланд.

«Когда ей было 14-15 лет, она сокрушительно ворвалась на каток. Тогда мы сказали, что олимпийское золото – это ее будущее», — написал журналист в Twitter.

Алина Загитова — первая в истории России и вторая в мировой истории фигуристка, выступающая в одиночном катании, которая завоевала все титулы. В настоящий момент приостановшая карьеру спортсменка тренируется перед выступлением в ледовом шоу Татьяны Навки «Спящая красавица», которое покажут в начале декабря в Дубае.