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Самарские «Крылья Советов» победили «Нижний Новгород» в волжском дерби
Спорт
Самарские «Крылья Советов» победили «Нижний Новгород» в волжском дерби
TACC  /  Красильников Станислав

Самара, 17 октября. «Крылья Советов» обыграли «Нижний Новгород» в матче 11-тура тура чемпионата России по футболу.

Матч между «Крыльями Советов» и «Нижним Новгородом» прошел 17 октября на стадионе «Солидарность Арена (Самара Арена)». Хозяева одержали победу со счетом 2:0. На 36-й минуте форвард Владислав Сарвели открыл счет в игре. Вскоре после перерыва нападающий «Крыльев Советов» оформил дубль.

Благодаря победе самарский клуб набрал 16 очков и поднялся на восьмое место в турнирной таблице чемпионата России. «Нижний Новгород», в активе которого 14 баллов, опустился на десятую строчку.

Ранее гол нигерийского нападающего Чидеры Эджуке принес ЦСКА победу в гостевом матче чемпионата России с «Уралом». Поединок проходил на стадионе «Екатеринбург Арена».

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