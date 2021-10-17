Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
17 октября 21:10
21:08
Спорт
Российская команда Team Spirit впервые выиграла турнир по киберспорту The International 2021
21:01
Весь мир
«Талибан» рассказал о возможной роли Турции в восстановлении Афганистана
21:00
Шоу-бизнес
Певца Александра Малинина разочаровала карьера его сына Никиты
21:00
Видео
«Давай поговорим» с Вадимом Манукяном: Александр Наумов
20:59
Экономика
Россиянам перечислили типичные ошибки при подготовке автомобиля к зиме
20:56
Армия
В NetEasе назвали «спасительным» позорное бегство эсминца Chafee от ВМФ РФ
20:52
Происшествия
Пьяного водителя задержали за наезд на двух пешеходов у ТЦ в Кемерове
20:52
Шоу-бизнес
Сын Андрея Аршавина пытается оказать финансовую помощь Юлии Барановской
20:50
Общество
Ученые из Токийского университета смогли получить 70% водорода из воды
20:50
Общество
Митрополит Варсонофий освятил Троицкий храм на Октябрьской набережной в Петербурге
Все новости

Алексей Ягудин оправдался перед фанатами Евгении Медведевой за поддержку ее хейтера

  /   Обновлено: 17 октября 2021 20:30
Шоу-бизнес
Алексей Ягудин оправдался перед фанатами Евгении Медведевой за поддержку ее хейтера
Агентство городских новостей Москва  /  Александр Авилов

Москва, 17 октября. Ведущий шоу «Ледниковый период» Алексей Ягудин обратился к поклонникам фигуристки Евгении Медведевой. Олимпийский чемпион объяснился перед фолловерами после того, как стал жертвой гневных комментариев со стороны фанатов спортсменки.

Ягудин оказался в центре скандала после одного из интернет-споров, где неожиданно для всех спортсмен поддержал гневный комментарий в адрес фигуристки Медведевой. В ответ на него обрушился гнев армии хейтеров. Шоумен решил расставить все точки над i в спорной ситуации.

Ягудин обратился к фанатам Медведевой с искренними извинениями. Спортсмен попытался оправдаться за неуместный комментарий.

«Друзья, в предыдущем сторис объяснил, что случайно хейтеру Жени поставил аплодисменты, когда хотел ответить на комплимент другому пользователю. Я старый. Дедушка инстаграма. Поэтому могу не там кликать. <...> Недоразумение. Ерунда. Тупанул. Признаю. Прошу простить и понять», — заявил фигурист.

Ягудин признал, что вспылил в ответ на хейтерские комментарии. Он отметил, что не сразу понял причину гнева в свой адрес, однако сразу же попытался загладить вину извинениями.

Медведева участвует в шоу «Ледниковый период» в паре с блогером Даней Милохиным. Недавно спортсменка призналась, что чувствовала себя перед первыми пробами как накануне смертной казни.

Вернуться назад

Все новости / Шоу-бизнес / Алексей Ягудин оправдался перед фанатами Евгении Медведевой за поддержку ее хейтера
медведева фигурное катание ягудин
Комментировать