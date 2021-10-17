Алексей Ягудин оправдался перед фанатами Евгении Медведевой за поддержку ее хейтера

Москва, 17 октября. Ведущий шоу «Ледниковый период» Алексей Ягудин обратился к поклонникам фигуристки Евгении Медведевой. Олимпийский чемпион объяснился перед фолловерами после того, как стал жертвой гневных комментариев со стороны фанатов спортсменки.

Ягудин оказался в центре скандала после одного из интернет-споров, где неожиданно для всех спортсмен поддержал гневный комментарий в адрес фигуристки Медведевой. В ответ на него обрушился гнев армии хейтеров. Шоумен решил расставить все точки над i в спорной ситуации.

Ягудин обратился к фанатам Медведевой с искренними извинениями. Спортсмен попытался оправдаться за неуместный комментарий.

«Друзья, в предыдущем сторис объяснил, что случайно хейтеру Жени поставил аплодисменты, когда хотел ответить на комплимент другому пользователю. Я старый. Дедушка инстаграма. Поэтому могу не там кликать. <...> Недоразумение. Ерунда. Тупанул. Признаю. Прошу простить и понять», — заявил фигурист.

Ягудин признал, что вспылил в ответ на хейтерские комментарии. Он отметил, что не сразу понял причину гнева в свой адрес, однако сразу же попытался загладить вину извинениями.

Медведева участвует в шоу «Ледниковый период» в паре с блогером Даней Милохиным. Недавно спортсменка призналась, что чувствовала себя перед первыми пробами как накануне смертной казни.