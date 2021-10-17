Убытки чешского автопрома из-за дефицита чипов достигли 8 миллиардов евро

Прага, 17 октября. Чешские предприятия индустрии автомобилестроения несут убытки из-за нехватки электронных компонентов. Общие потери, подсчитанные в национальном объединении автомобилестроительной промышленности, приводит ТАСС.

Дефицит чипов не позволила выпустить в текущем году более 250 тысяч машин, а общий объем упущенной прибыли составил 200 миллиардов крон, что приблизительно равняется 8 миллиардам евро.

Тенденция по сокращению производства из-за нехватки электронных компонентов сохраняется последние несколько месяцев. В прошлом году большинство автомобильных производств в Чехии было приостановлено из-за распространения коронавируса.

Проблема с полупроводниками наблюдается на глобальном рынке уже продолжительное время. Ее спровоцировала прежде всего приостановка производства чипов на заводах в Азии из-за пандемии COVID-19.