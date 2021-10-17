Аглая Шиловская получила серьезную травму на «Ледниковом периоде» и может вылететь из шоу

Москва, 17 октября. Популярная российская актриса Аглая Шиловская получила серьезную травму на телешоу «Ледниковый период». Звезда, выступающая в паре с фигуристом Максимом Шабалиным, может вылететь из проекта.

На Первом канале уже несколько недель идет восьмой сезон популярного телешоу «Ледниковый период». Репетиции не даются легко артистам, которые до этого никогда не выступали на коньках. Во время очередной подготовки к номеру актриса Шиловская сильно травмировалась, из-за чего была вынуждена пропустить выступление.

Видеообращение актрисы к поклонникам и телезрителям показали в эфире третьего выпуска. Звезда рассказала, что после травмы ей были вынуждены провести операцию, после которой сложно восстановиться.

«К сожалению, реабилитация идет непросто, и мне придется пропустить этот этап», — поделилась Шиловская.

Ведущие ледового проекта Алексей Ягудин и Алина Загитова объявили, что пара в этот раз не выступит. Однако пока они окончательно не выбыли из проекта, несмотря на то, что попали в список номинантов.

«Соответственно, их пара автоматически получает ноль баллов и попадает в номинацию на выбывание из проекта», — объявил Ягудин

Новый сезон шоу на Первом канале начался сразу же с грустных новостей. Перед первым выпуском зрителям показали обращение блогера Давида Манукяна. Артист признался, что должен был участвовать в съемках, однако получил серьезную травму.