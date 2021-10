Командир МКС вспомнил, как быстро Пересильд и Шипенко привыкли к космосу

Москва, 17 октября. Космонавт Томас Песке рассказал об адаптации режиссера Клима Шипенко и актрисы Юлии Пересильд к условиям на МКС и высоко оценил их профессионализм.

Съемочная группа провела 12 дней на МКС ради работы над первым художественным фильмом на орбите. Командиром станции был Томас Песке, который прокомментировал совместную работу с киноэкипажем. Французский космонавт отметил в Twitter, что Клим Шипенко и Юлия Пересильд превосходно справились с необычной обстановкой и быстро привыкли к космосу.

C’était un plaisir d’accueillir Klim et Yulia, ils se sont adaptés comme des poissons dans l’eau. Je leur souhaite le meilleur sur Terre !



Klim and Yulia were an example of professionalism and adapted to space like fish to water. I wish them all the best on Earth! #MissionAlpha pic.twitter.com/T1rK8vBHab