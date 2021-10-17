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Командир МКС вспомнил, как быстро Пересильд и Шипенко привыкли к космосу

  /   Обновлено: 17 октября 2021 20:23
Общество
Командир МКС вспомнил, как быстро Пересильд и Шипенко привыкли к космосу
ТАСС  /  Сергей Савостьянов

Москва, 17 октября. Космонавт Томас Песке рассказал об адаптации режиссера Клима Шипенко и актрисы Юлии Пересильд к условиям на МКС и высоко оценил их профессионализм.

Съемочная группа провела 12 дней на МКС ради работы над первым художественным фильмом на орбите. Командиром станции был Томас Песке, который прокомментировал совместную работу с киноэкипажем. Французский космонавт отметил в Twitter, что Клим Шипенко и Юлия Пересильд превосходно справились с необычной обстановкой и быстро привыкли к космосу.

«Клим и Юля были примером профессионализма и приспособились к космосу, как рыба к воде. Я желаю им всего наилучшего на Земле!» — поделился космонавт.

Киноэкипаж вернулся на Землю после завершения съемок драмы «Вызов». Космический корабль приземлился в степях Казахстана, Роскосмос поделился кадрами прибытия капсул с пассажирами.

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