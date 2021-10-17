Президент Сербии Вучич анонсировал свое выступление на русском языке в Госдуме

Белград, 17 октября. В ходе предстоящего визита в Россию президент Сербии Александр Вучич планирует выступить в Госдуме и на телевидении на русском языке.

Вучич посетил гимназию в районе Земун в Белграде, где он в свое время учился. Там он встретился с классной руководительницей Ириной Галкиной, которая проработала в гимназии 37 лет и все это время преподавала русский язык.

«И сейчас каждый второй день у меня занятия по русскому языку для улучшения знаний. Буду выступать в Государственной думе и на российском телевидении, впервые на русском языке», — рассказал учительнице Вучич.

Президент Сербии попросил преподавательницу посмотреть его выступление и потом сказать, если что-то было не так, чтобы он смог провести работу над ошибками.

Ранее Вучич сказал, что на встрече с Путиным планирует обсудить цену на голубое топливо. По словам сербского лидера, встреча запланирована на 25 ноября.