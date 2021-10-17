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Живущая за счет покойного отца актриса Карина Мишулина оправдалась за отсутствие работы

  /   Обновлено: 17 октября 2021 20:16
Шоу-бизнес
Живущая за счет покойного отца актриса Карина Мишулина оправдалась за отсутствие работы
Global Look Press  /  Anatoly Lomokhov

Москва, 17 октября. Известная российская актриса Карина Мишулина не может зарабатывать себе на жизнь самостоятельно. Многие годы она живет исключительно за счет наследства великого советского актера Спартака Мишулина.

Артистка стала новой гостьей программы НТВ «Секрет на миллион». Во время откровенного разговора с ведущей Лерой Кудрявцевой 41-летняя телезвезда призналась, что ни в чем не нуждается, даже несмотря на отсутствие работы. Жизнь артистки обеспечил известный отец, после смерти которого в 2015 году осталось шикарное наследство. Ведущая отметила, что в свои годы Мишулина «сидит на шее» у умершего отца.

«Можно сказать и так. На самом деле я долго об этом думала. Если бы появилась возможность куда-то переехать, я бы не смогла это сделать. Я консерватор по натуре. Для меня дом – место силы. Я не смогу его променять», – сказала звезда сериала «Физрук».

От известного отца гостье студии достались две стометровые квартиры в самом центре Москвы возле метро Маяковская, которые она сдает. При этом сама с семьей живет в подмосковной Салтыковке.

НТВ / Prt Scr / Секрет на миллион

Артистка призналась, что до скандала, который произошел с ее семьей в 2018 году, у нее была любимая работа и приличный заработок. Однако после заявления актера Тимура Еремеева ее репутация сильно пострадала.

«До истории этой гадкой хорошо зарабатывала. У меня были театр, антреприза и съемки. Но потом моя репутация серьезно пострадала», — оправдалась за отсутствие работы.

Несколько лет назад начинающий актер и ведущий Тимур Еремеев заявил, что является внебрачным сыном Спартака Мишулина и потребовал часть наследства. Его единственная дочь была взбешена таким заявлением. Даже спустя годы она уверена, что «родственник» своими словами «растоптал» память о ее отце.

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Все новости / Шоу-бизнес / Живущая за счет покойного отца актриса Карина Мишулина оправдалась за отсутствие работы
кудрявцева мишулина секрет на миллион
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