Нецелевые траты: какую выгоду сулит Турции ратификация Парижского соглашения по климату

Геополитический аналитик из Италии Серджио Рестелли обвинил Турцию в меркантильных интересах, с которыми та подошла к ратификации Парижского соглашения по снижению выбросов углекислого газа. По мнению эксперта, данный документ интересен Анкаре лишь как возможность получить кредит в более чем три миллиарда евро, которые формально должны быть направлены на борьбу с изменением климата.

Международная редакция Федерального агентства новостей разбиралась в признаках подхода Турции к изменению климата как к источнику дополнительного финансирования, а также в направлениях, на которые могут пойти выделенные для нее средства.

Итальянский обличитель

Упомянутая аналитическая статья опубликована итальянским изданием InsideOver. В своих рассуждениях Растелли приходит к выводу, что Турция, которая последней из G20 ратифицировала Парижское соглашение, является лишь формальным его участником, и единственный ее интерес сосредоточен вокруг переговоров о получении крупного кредита.

Аналитик напоминает, что с 2011 года Турция уже получила три миллиарда долларов на экологические цели. Из них 348 миллионов — через Турецкий фонд финансирования энергоэффективности жилых помещений (TUREEFF), 772 миллиона — через Фонд финансирования устойчивой энергетики Турции (TURSEFF), 1,39 миллиарда долларов — через Средний фонд финансирования устойчивой энергетики Турции (MIDSEFF), и еще около 318 миллионов долларов на 17 гидроэлектростанций.

Paris Climate Agreement and Turkey's ecology-economy equationhttps://t.co/zQiL3KOVBT pic.twitter.com/yOb0jWtxb5 — Yeni Şafak English (@yenisafakEN) October 14, 2021

«Никто не знает, какую пользу принесло это финансирование, но Турции было предоставлено около 3 миллиардов долларов США, и она увеличила свои выбросы на 60% в 2019 году по сравнению с 2004 годом. <…> Нерассказанную историю Парижского соглашения можно считать драмой. Здесь замешаны деньги и кредиты, асфальт, бетон, уголь-нефть-газ, даже кондиционеры и гидроэлектростанции. Но вы не сможете найти следов вложений в сохранение климата», — указал Рестелли.

По мнению аналитика, обсуждаемый кредит в 3,1 миллиарда евро будет использован для реализации проекта канала «Стамбул» между Черным и Мраморным морями.

«Драма» Парижского соглашения

Парламент Турции подавляющим большинством (353 депутатских голоса) ратифицировал соглашение по климату 6 октября 2021 года, однако сам документ был подписан Анкарой еще в октябре 2016-го. Подобный временной разрыв турки объяснили несправедливостью возлагаемых на государство обязательств. Дело в том, что в данном документе республика представлена как развитая страна, что обязывает ее бороться с выбросами углекислого газа собственными силами, без привлечения зарубежной финансовой и технологической помощи.

Turkey’s dubious commitment to Paris Climate Agreement https://t.co/T9q5j02IFU — IBC World News (@Ibcworldnews) October 17, 2021

В ходе открытия 76-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что страны, которые несут «историческую ответственность» за изменение климата, должны взять на себя основную тяжесть сдерживания глобальных выбросов углекислого газа.

«Тот, кто нанес наибольший ущерб природе, нашему воздуху, нашей воде, нашей почве, земле… Тот, кто жестоко эксплуатировал природные ресурсы, должен внести наибольший вклад в борьбу с изменением климата», — сказал он.

Для перевода собственного статуса из развитого государства в развивающееся Турецкая Республика направила в Секретариат Рамочной конвенции об изменении климата (РКИК ООН) в Бонне соответствующее прошение. Теперь этот вопрос включен в предварительную повестку дня 26-й конференции ООН по изменению климата (COP-26), которая пройдет с 31 октября по 12 ноября в Глазго.

Цель Парижского соглашения по климату от 2015 года состоит в том, чтобы сократить глобальные выбросы парниковых газов и ограничить повышение глобальной температуры в XXI веке двумя градусами по Цельсию при одновременном поиске средств для снижения этого показателя до полутора градусов.

Перспектива выдачи кредита

Тем временем поступают противоречивые данные о состоянии переговоров, ведущихся между Турцией и Европой. Издание Daily Sabah со ссылкой на знакомых с ходом диалога источников сообщает, что консенсус найден и Турецкая Республика получит свое.

«Соглашение о размере и условиях [кредита] уже заключено, и именно из-за этого Турция ратифицировала Парижское соглашение», — рассказал источник, сохранивший анонимность ввиду деликатности обсуждаемого вопроса.

В то же время источник в правительстве Германии сообщил, что переговоры продолжаются и до сих пор стороны не пришли к однозначному итогу.

«Сейчас нет никакого меморандума о взаимопонимании», — добавил немецкий источник.

Turkey to receive 3.1 bln euros in loans to help with Paris climate goals: reporthttps://t.co/zWEdHOjSgM — News About Turkey - NAT (@TurkeyNat) October 16, 2021

Представитель Всемирного банка не стал комментировать кредитную поддержку, но заявил, что приветствует ратификацию Турцией соглашения и с нетерпением ожидает более подробной информации о ее планах по достижению экологически ориентированных целей.

«В этой связи мы готовы расширить нашу поддержку Турции посредством эффективных проектов», — сообщили в организации.

Если соглашение о кредите будет все же заключено, то его профинансируют Всемирный банк, Франция и Германия в объемах два миллиарда евро, до миллиарда евро и 200 миллионов евро соответственно.

Подоплека обвинений

В настоящий момент нельзя сказать, на что будут потрачены кредитные деньги (в случае их выдачи), однако Рестелли указал на канал «Стамбул», вокруг которого в последние годы идет ожесточенная полемика. Противники проекта указывают на обнуление конвенции Монтрё, которая устанавливает свободное прохождение международных коммерческих судов через Босфор и Дарданеллы.

Тем временем эта позиция несостоятельна, так как ни одного положения указанного документа не нарушается. Термин «турецкие проливы», согласно конвенции, включает Босфор (Стамбул), Дарданеллы (Чанаккале) и Мраморное море, в то время как Стамбульский канал образует альтернативный маршрут исключительно по отношению к Босфору и ничего не меняет в другом проливе.

Turkey’s leader announced he was starting work on a giant canal, known as Kanal Istanbul, bypassing the Bosporus altogether… The new waterway would stretch for 45km (28 miles), turn the city’s European side into an island, and cost at least $15bn. https://t.co/ZIxmE1hEKZ pic.twitter.com/wSNF3FSFjc — James Lloyd (@jamesplloyd) October 9, 2021

При желании нарушить договор Турция могла бы в любой момент в одностороннем порядке. Но канал «Стамбул» возводится прежде всего из коммерческих соображений, в будущем он будет представлять собой платную альтернативу перегруженному Босфору.

С экологической же точки зрения данный проект определенно деструктивен. Помимо уничтожения сельскохозяйственных и лесных угодий, реализация канала приведет к засолению подземных вод и пресного озера Дурусу (питающего пятую часть 15-миллионной стамбульской агломерации), изменению солености и видового состава Мраморного моря. В этом отношении обеспокоенность Рестелли о «неэкологичных» тратах выделенного на обратные цели кредита можно оправдать.

Aiming to create a new intermodal hub in the region, Turkey is building an alternative waterway to the Bosphorus Strait. GPF Chairman @George_Friedman on Canal Istanbul’s geopolitical importance, via TRT World. https://t.co/q1ICIcNyHb — Geopolitical Futures (@GPFutures) September 30, 2021

Часть западной общественности считает, что Турция ищет выгоды в международных проблемах. Так, например, Анкара обвиняется в шантаже Европы огромным количеством беженцев, содержащихся на турецкой территории (3,6 миллиона человек). По договору от марта 2016 года между ЕС и Турецкой Республикой, Турция задерживала у себя миграционный поток из Азии в обмен на шесть миллиардов евро и безвизовый режим для собственного населения.

С течением лет турецкие расходы на содержание миллионов беженцев возросли до десятков миллиардов долларов, ввиду чего Анкара стала требовать у Евросоюза больше финансовых средств для сдерживания потока мигрантов. В противном же случае турецкие власти допускали снятие всех преград на пути этих людей из Турции в Европу.

Антитурецкий выпад

Вполне вероятно, что итальянский эксперт мог утрировать факты. С 2004 по 2020 годы объемы выброса углекислого газа Турцией увеличились почти на 71%, однако если сравнить этот показатель в 2004 и в 2017 годах, то будет виден рост почти на 84%. Это значит, что с 2017 года происходит неуклонное снижение производства парниковых газов республикой.

Однако сложно сказать, вызвана ли эта тенденция проэкологическими настроениями в турецкой власти. В последние годы в Турции наблюдается экономическая рецессия, помимо прочего находящая отражение в спаде промышленного производства. Это спровоцировано многими факторами, начиная от финансовой политики руководства и заканчивая пандемией коронавируса. Кроме того, республика вынесла небольшую часть производств в страны с дешевой рабочей силой.

Here's a practical case of how central bank independence really matters: Thanks to the reckless firing of Turkey's central bank leader, foreign money is fleeing the nation. A deep recession seems likely. https://t.co/rRFsz9AKOB via @economics @business — Steve Matthews (@SteveMatthews12) March 23, 2021

Что же касается потенциального кредита — если он не будет выдан под конкретные цели, зафиксированные в договоре, с ответственностью за нецелевую трату средств, то эти деньги, по всей видимости, не направятся на борьбу с климатическими изменениями. Турция, в чьей экономике наблюдаются нездоровые явления, неоднократно демонстрировала, что она ставит выгоду выше экологических соображений.