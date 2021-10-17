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Maserati запустит производство электрических версий седанов Ghibli и Quattroporte
Экономика
Maserati запустит производство электрических версий седанов Ghibli и Quattroporte
wikipedia.org  /  Tennen-Gas

Турин, 17 октября. Альянс Stellantis, выпускающий Maserati, намерен модернизировать завод в Турине под производство электрических автомобилей. Предполагается, что на площадке Mirafori будут собирать седаны Ghibli и Quattroporte. Первый из них дебютирует уже в 2022 году, пишет издание Motor.

Реконструкция предприятия обусловлена необходимостью снижения затрат на сборку. Концерн не устраивает, что итальянские автозаводы обходятся ему вчетверо дороже, чем производства во Франции и Испании. Такая разница возникает, поскольку собираемые в Италии автомобили намного хуже продаются, а это ведет к росту удельных затрат.

«Stellantis работает со всей решимостью и рвением, чтобы подготовить к переходу на производство электрокаров все свои итальянские промышленные объекты», — говорится в официальном сообщении.

Stellantis планирует выпустить в ближайшие два года 20 электрифицированных моделей, десять из которых станут полноценными электрокарами.

Другая итальянская компания, Lancia, хочет вернуть в производство модель Delta. Серийные версии появятся на рынке в 2026 году, также они получат электрические силовые установки.

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италия автопром maserati электромобили электрокары
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