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Гостевая трибуна стадиона «Неймегена» обрушилась под фанатами «Витесса»

  /   Обновлено: 17 октября 2021 20:55
Происшествия
Гостевая трибуна стадиона «Неймегена» обрушилась под фанатами «Витесса»
pixabay.com

Неймеген, 17 октября. Один из секторов стадиона нидерландского города Неймеген рухнул после того, как фанаты футбольного клуба «Витесс» начали прыгать на трибунах, сообщает пресс-служба ФК «Неймеген».

В воскресенье «Неймеген» принимал на своем домашнем стадионе «Витесс» в рамках девятого тура Высшего дивизиона Нидерландов по футболу. Гости поля одержали победу с минимальным счетом и после финального свистка побежали праздновать вместе со своими болельщиками.

Инцидент оказался не слишком серьезным, никто из присутствовавших не пострадал. По данным местным СМИ, после случившегося «Неймеген» понесет штраф за отсутствие безопасности на домашней арене во время игр первенства.

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футбол спорт неймеген
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