18 октября день рождения празднует российский актер кино, театра и телевидения, театральный режиссер, сценарист и продюсер Сергей Безруков. На счету талантливого и плодовитого артиста десятки ярких ролей, а по образам Саши Белого и Сергея Есенина актера знает каждый второй. В день рождения звезды ФАН решил составить свой список — в него вошли не столь очевидные, но значимые и интересные роли мастера.

Иешуа Га-Ноцри из «Мастера и Маргариты» (2005)

Кадр из фильма «Мастер и Маргарита» /

В экранизации одноименного романа Михаила Булгакова актер сыграл бродячего философа из Гамалы, прототипом которого послужил Иисус Христос. Несмотря на то, что Безруков — человек верующий, своего героя он представляет только как литературного персонажа, отделяя его от одного из главных религиозных образов. Готовясь к роли, артист соблюдал пост, а также отказался от множества других проектов.

Любопытно, что ролью Иешуа дело не обошлось. По желанию режиссера Владимира Бортко Безруков озвучил главного героя — Мастера в исполнении Александра Галибина. В свое время актеру очень хотелось сыграть эту роль, и в итоге это у него вышло, пусть и наполовину.

Генерал Каппель из «Адмирала» (2008)

кадр из фильма «Адмиралъ» /

В эпичном кинофильме о лидере Белого движения Александре Колчаке артисту досталась роль его близкого соратника — генерала Владимира Каппеля. В декабре 1919 года военачальник спас армию от окружения под Красноярском и вывел солдат к Байкалу, пожертвовав собственной жизнью.

Готовясь к роли, Безруков досконально изучил биографию своего персонажа, читая исторические книги и пересматривая документальные кадры. Сами съемки большого проекта тоже оказались сложными: актеру пришлось скакать на коне при морозе минус 34 градуса, нырять в ледяную воду и отыгрывать важную сцену при пятидесятиградусной жаре. Сам Безруков, безусловно, гордится этой ролью и считает, что о судьбе таких людей, как Каппель, нужно подробнее рассказывать молодому поколению.

Рецидивист Сумрак из «Каникул строгого режима» (2009)

кадр из фильма «Каникулы строгого режима» /

В авантюрной комедии актер не только снова встречается на экране с давним коллегой Дмитрием Дюжевым, но и предстает перед зрителем в весьма непривычном образе. Безруков играет Сумрака, авторитетного на зоне вора-рецидивиста, что волею судьбы бежит вместе с приятелем из колонии. Ушлые беглецы оказываются там, где им быть не положено — в пионерском лагере, полном энергичных детей. Так арестанты становятся пионервожатыми, и тут-то и начинается самое интересное…

Картина, снятая в духе любимых советских комедий, была встречена с успехом российским зрителем. За первые две недели проката «Каникулы» собрали больше 15 млн долларов, что стало одним из лучших стартов в истории отечественного кинопроката.

Футбольный вратарь Раневич из «Матча» (2012)

кадр из фильма «Матч» /

Одна из безусловно ярких ролей Безрукова — работа в драме о легендарном «матче смерти» 1942 года между футболистами киевского «Динамо» и сборной зенитчиков Люфтваффе в оккупированном Киеве. Актеру в проекте достался образ вратаря Николая Раневича, отважного и очаровательного спортсмена, который был готов сохранить честь ценой собственной жизни.

К своей роли Безруков готовился, как всегда, серьезно: актер похудел, несколько месяцев тренировался у знаменитого вратаря Сергея Овчинникова и репетировал одесский акцент с коллегой Сергеем Деревянко. Старания были отмечены — в 2013 году артист получил приз Первого фестиваля русского кино в Марбелье за актерскую работу.

Гениальный танцор в «После тебя» (2016)

кадр из фильма «После тебя» /

В психологической драме Анны Матисон, второй супруги актера, мы видим совсем другого, нового Безрукова. Его Алексей Темников — неоспоримо талантливый танцор, силой обстоятельств лишенный возможности танцевать. Глубоко одинокий и несчастный мужчина получает еще один удар судьбы, однако та же судьба дает ему шанс сблизиться с новоиспеченной дочерью и воплотить свою мечту о грандиозном балете…

Как ни удивительно, но «После тебя» стала первой картиной, сценарий которой был написан специально под Сергея Безрукова. Матисон хотела использовать пластику актера и его умение слышать музыку, так оно и вышло: почти все танцевальные эпизоды в фильме Безруков исполнял сам.