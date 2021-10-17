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Испания экстрадирует в США бывшую медсестру Уго Чавеса
Весь мир
Испания экстрадирует в США бывшую медсестру Уго Чавеса
ТАСС  /  Paul White / AP

Мадрид, 17 октября. Испанский суд вынес постановление об экстрадиции в США бывшей медсестры экс-президента Венесуэлы Уго Чавеса Клаудии Патрисии Диас Гильен. Об этом со ссылкой на местные источники сообщает агентство BBC.

Власти США обвиняют женщину в отмывании денег и участии в преступной группировке. Согласно версии следствия, Диас Гильен, которую, согласно версии СМИ, президент Чавес в 2011 году назначил на должность в Национальном казначействе, участвовала в коррупционных схемах предпринимателя Рауля Горрина. Американское следствие считает, что она, ее муж и ряд чиновников в правительстве Чавеса «обеспечивали права на проведение операций по обмену иностранной валюты у правительства Венесуэлы по выгодному курсу».

Согласно материалам дела, в период с 2011 по 2013 год бизнесмен якобы заплатил Диас Гильен не менее 65 миллионов долларов в качестве взяток, переведя средства со счетов в Швейцарии в США.

Сама Диас Гильен не признает свою вину, указывая, что выполняла распоряжения, поступавшие от членов правительства Венесуэлы. При этом она не называет конкретных имен, «опасаясь последствий».

«На последнем этапе болезни Чавеса, когда он уже не мог лично контролировать ситуацию в Венесуэле, министр финансов Хорхе Джордани и я подверглись сильному давлению со стороны высшего руководства страны. Мы начали получать совершенно незаконные инструкции, и мы с министром наотрез отказались выполнять их», — сообщила она в интервью BBC.

В 2013 Диас Гильен была отстранена от занимаемой должности решением нынешнего президента страны Николаса Мадуро и вскоре покинула страну, перебравшись вместе с супругом сначала в Доминикану, а оттуда — в Испанию, где она была арестована в декабре прошлого года по запросу американских властей.

Необходимо отметить, что Венесуэла также обращалась к Испании с запросом на экстрадицию Клаудии Патрисии Диас Гильен, однако получила отказ из-за опасений, что уголовное ее преследование со стороны Каракаса может быть политически мотивированным.

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