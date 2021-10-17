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Военнослужащие ВС РФ и Египта проводят тактические учения «Защитники дружбы-2021»
Армия
Военнослужащие ВС РФ и Египта проводят тактические учения «Защитники дружбы-2021»
ria.ru  /  Максим Блинов

Москва, 17 октября. Военнослужащие ВС РФ проводят совместные учения с египетской армией «Защитники дружбы-2021» на территории Египта, которые продлятся до 29 октября.

В сообщении оборонного ведомства РФ говорится, что в ходе активной фазы маневров разведчики двух стран совершат десантирование на управляемых парашютных системах типа «крыло» в район предстоящих действий войск. После этого самолеты военно-транспортной авиации ВКС России Ил-76МД и ВВС Египта С-130 Hercules доставят в назначенный район парашютным способом личный состав и военную технику. Под прикрытием ее огня десантники блокируют захваченный условными боевиками населенный пункт. На завершающем этапе маневров будет отработано уничтожение разрозненных бандгрупп.

Подчеркивается, что от России в учениях будет задействовано около 100 военнослужащих Новороссийского гвардейского десантно-штурмового горного соединения, шесть боевых машин десанта БМД-2 и четыре самолета военно-транспортной авиации.

Ранее сообщалось, что ВС Казахстана примут участие в учениях сил ОДКБ «Эшелон-2021» в Таджикистане. Минобороны страны задействует в маневрах у афганской границы около 20 военнослужащих.

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