Побывавшей в замке в Грязи Олег Газманов назвал Аллу Пугачеву отличной хозяйкой

Москва, 17 октября. Алла Пугачева давно не дает концерты на большой сцене, однако любит проводить время с коллегами. Недавно в доме Максима Галкина и Примадонны прошел прием, на который были приглашены близкие друзья пары, в том числе и певец Олег Газманов.

Артист и его супруга Марина Газманова оценили прием в замке звездной пары, который находится в подмосковной деревне Грязь. Больше всего Газманова впечатлили кулинарные способности королевы русской эстрады.

Prt Scr instagram.com / @marinagazmanova

«Она так картошку чистит классно. Я так не умею. Прямо так тоненько. Вот как она нас угощала, какая все-таки она хозяйка. Сейчас все скажут, что Газманов уличил Пугачеву, что она сама чистит картошку», — сказал певец в шоу «Ты не поверишь!» на НТВ.

По словам Олега Газманова, вечер в компании звездной семьи прошел хорошо. Все получили приятные впечатления от встречи. Супруга артиста осталась в восторге от внутреннего убранства дома, сада и детей пары.

«Мы там оторвались. Бочку виски выпили, сломали столы, крушили телевизоры. Заказывали девушек для массажа. А вы как думали. Напишете несколько "есаулов" и "морячек" и вас тоже пригласят. Мы, кстати, очень хорошо посидели. А вот в конце похулиганили. У нее там в подвале реально такая дискотека. В зале с внуками и детьми были», — рассказала Газманова.

Сам артист подчеркнул, что считает Примадонну отличной хозяйкой