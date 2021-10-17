Швейцарские власти планируют попросить бизнес сократить потребление электроэнергии

Берн, 17 октября. Правительство Швейцарии собирается попросить компании ограничить потребление электроэнергии. Им будут разосланы уведомления о необходимости сократить пользование ресурсом, пишет «Коммерсантъ».

Такие сообщение получат порядка 30 тыс. компаний, для функционирования которых требуется более 100 тыс. кВт•ч в год. Предлагается снизить на 10–30% потребление электроэнергии в случае ее дефицита в стране. При этом промышленных предприятий эта мера должна коснуться в последнюю очередь.

Весь европейский бизнес, связанный с энергосферой, сейчас переживает трудные времена. Подорожание газа спровоцировало ажиотажный спрос на другие энергоносители, так что некоторые производства вынуждены закрываться.