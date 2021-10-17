Ушел из жизни итальянский художник-абстракционист Акилле Перилли

Рим, 17 октября. Итальянский художник-абстракционист Акилле Перилли скончался на 95-м году жизни. Трагической новостью о его смерти поделилось агентство ANSA.

Перилли был создателем выставки итальянского абстракционизма в Эрмитаже, а также одним из авторов манифеста творческого объединения в защиту этого направления в искусстве. Выставки художника проходили не только в Санкт-Петербурге, но и во многих других городах мира.

Министр культуры Италии Дарио Франческини выразил глубокую скорбь в связи с уходом Акилле Перилли. Чиновник отметил, что после его смерти «мир искусства потерял видного мастера итальянского абстракционизма, художника невозможной и иррациональной геометрии».