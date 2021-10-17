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Продажи новых машин в России продолжат падать на фоне дефицита полупроводников

  /   Обновлено: 17 октября 2021 19:38
Экономика
Продажи новых машин в России продолжат падать на фоне дефицита полупроводников
ПолитРоссия

Москва, 17 октября. Дефицит автомобилей на российском рынке может продолжиться до середины 2022 года. Такой прогноз подтверждает директор по маркетингу АГ «Авилон» Андрей Каменский. Он связал тенденцию с нехваткой компонентов на мировом рынке, пишет ТАСС.

Продажи новых автомобилей продолжают падать в течение трех месяцев. Часть из них невозможно доукомплектовать из-за дефицита микрочипов, и это останавливает работу российских предприятий.

«Дефицит в ближайшие месяцы также будет сохраняться из-за ситуации с производством полупроводников и запасных частей. <...> Уже сейчас покупателям некоторых брендов недоступны такие опции, как камеры кругового обзора, панорамные крыши, мультимедийные дисплеи», — заявил Каменский.

Цены продолжат расти, и лучшим исходом станет рост стоимости автомобилей, соразмерный инфляции, добавил эксперт.

Не только автомобилестроение страдает от нехватки микрочипов. Американская корпорация Apple подтвердила, что эта же проблема вынудит ее снизить производство смартфонов.

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автомобили автопром полупроводники
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