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Московский кинотеатр «Художественный» поприветствовал Пересильд и Шипенко после возвращения с МКС

  /   Обновлено: 17 октября 2021 20:09
Общество
Московский кинотеатр «Художественный» поприветствовал Пересильд и Шипенко после возвращения с МКС
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Москва, 17 октября. Старейший столичный кинотеатр «Художественный», расположенный на Арбатской площади, разместил приветствие для вернувшихся с Международной космической станции (МКС) актрисы Юлии Пересильд и режиссера Клима Шипенко.

Проезжающие мимо автомобилисты могут заметить на электронном табло надпись: «С возвращением, Юлия и Клим!». Съемочная группа фильма «Вызов» совершила посадку на корабле «Союз МС-18» утром 17 октября. Они приземлились в Казахстане. По оценке главы Роскосмоса Дмитрия Рогозина, все прошло «на твердую пятерку».

Юлия Пересильд и Клим Шипенко 12 дней находились на околоземной орбите. Они снимали материал для первого космического фильма «Вызов». По сюжету, героиня Пересильд летит в космос, чтобы спасти жизнь получившему травму космонавту. В создании картины также приняли участие Первый канал и Роскосмос.

Ранее стало известно, что к актерскому составу «Вызова» присоединится Владимир Машков. Он сыграет главного конструктора.

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