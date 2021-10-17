Глава Генштаба Ирана Багери прибыл в Москву для переговоров с Шойгу

Москва, 17 октября. Начальник Генерального штаба ВС Ирана Мохаммад Багери прибыл с официальным визитом в Москву, где запланирована встреча с главой Минобороны РФ Сергеем Шойгу.

В сообщении информационного агентства IRNA говорится, что Багери прибыл в российскую столицу во главе делегации. Представители Ирана пробудут в России четыре дня, в ходе которых запланирован ряд встреч с высокопоставленными представителями российский стороны. По имеющейся информации, Багери проведет переговоры не только с главой оборонного ведомства РФ, но и с начальником Генштаба ВС РФ Валерием Герасимовым.

Ранее сообщалось, что президент Сирии Башар Асад принял делегацию во главе с министром иностранных дел Ирана Хосейном Амиром Абдоллахияном. Стороны обсудили двусторонние отношения и вопросы дальнейшего сотрудничества.