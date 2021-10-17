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Экс-чемпион UFC Конор Макгрегор сломал нос диджею в итальянском ночном клубе
Спорт
Экс-чемпион UFC Конор Макгрегор сломал нос диджею в итальянском ночном клубе
Global Look Press  /  ImagePressAgency/face to face

Рим, 17 октября. Экс-чемпион UFC Конор Макгрегор ввязался в потасовку на вечеринке в Риме. Итальянский диджей Франческо Факкинетти пострадал в результате конфликта со спортсменом.

Популярный итальянский диджей обвинил в нападении знаменитого бойца UFC Конора Макгрегора. По словам музыканта, инцидент произошел в одном из ночных клубов, где спортсмен проводил время. Неожиданно Макгрегор набросился на диджея, с которым беседовал, и сломал ему нос. Об этом Факкинетти рассказал в Instagram.

«Макгрегор — опасный и жестокий человек. Я получил удар ни за что. Этот удар мог достаться кому угодно, включая мою жену и друзей. Вот почему я подаю суд на Макгрегора», — заявил диджей.

Prt Scr instagram.com / @frafacchinetti

Факкинетти также отметил, что Макгрегора не остановили даже десятки свидетелей в ночном клубе. Вероятно, теперь ему грозит судебный иск. Стоит отметить, что боец прибыл в Италию ради крещения сына в Ватикане.

Недавно Макгрегор оказался в центре внимания после шутки Хабиба Нурмагомедова об избиении дагестанцами. Ирландский спортсмен иронично ответил на остроту соперника.

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