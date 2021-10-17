Ливийский политик назвал премьер-министра Дабибу опасным для государства

Триполи, 17 октября. Член Форума политического диалога (ФПД) Ахмад аш-Шаркаси заявил, что премьер-министр переходного Правительства национального единства (ПНЕ) Ливии Абд аль-Хамид Дабиба стал представлять опасность для государства.

Политик сообщил на своей странице в соцсети, что кабмин стремится сменить руководство Ливийской телекоммуникационной холдинговой компании (LPTIC), чтобы заполучить контроль над ее финансовыми ресурсами. Активы корпорации оцениваются более чем в 30 млрд долларов.

По словам Аш-Шаркаси, деньги могут потребоваться Дабибе для реализации одного из двух будущих сценариев: срыва декабрьских выборов или мобилизации своей поддержки, если международное сообщество навяжет проведение плебисцита.

هذه الحكومة استنزفت مدخراتها من باب الطوارئ بالمخالفة للقانون، ولمّا قاربت على النفاذ منها التفتت إلى المؤسسات التي بها أموال لاستغلال أموالها!، ورئيس الهيئة الذي لايُسهل لهم ما يريدون يقومون بتغييره، وهذا ماسيحصل مع السيد فيصل قرقاب!هذه المافيا الحكومية يجب أن تكف عن هذا العبث. — ahmed (@ahmedalshrkse2) October 16, 2021

Член ФПД добавил, что правительство на данный момент освоило в нарушение закона все имевшиеся в его распоряжении средства. Когда запас денег стал подходить к концу, оно обратилось за помощью к финансовым учреждениям. Глава LPTIC Фейсал Каркаб сотрудничать с ПНЕ отказался. Дабиба теперь намерен добиться увольнения несговорчивого чиновника на следующей неделе.

«Правительственная мафия должна остановить этот абсурд», — призвал аш-Шаркаси.

В сентябре Палата представителей вынесла вотум недоверия ПНЕ. Депутаты обвинили кабмин в растрате бюджетных средств и невыполнении взятых обязательств.

Правительство менее чем за полгода разорило казну почти на пять млрд динаров. Деньги распределили по министерствам, но до важных ведомств они не дошли.