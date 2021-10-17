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Ливийский политик назвал премьер-министра Дабибу опасным для государства
Весь мир
Ливийский политик назвал премьер-министра Дабибу опасным для государства
twitter.com  /  @Dabaibahamid

Триполи, 17 октября. Член Форума политического диалога (ФПД) Ахмад аш-Шаркаси заявил, что премьер-министр переходного Правительства национального единства (ПНЕ) Ливии Абд аль-Хамид Дабиба стал представлять опасность для государства.

Политик сообщил на своей странице в соцсети, что кабмин стремится сменить руководство Ливийской телекоммуникационной холдинговой компании (LPTIC), чтобы заполучить контроль над ее финансовыми ресурсами. Активы корпорации оцениваются более чем в 30 млрд долларов.

По словам Аш-Шаркаси, деньги могут потребоваться Дабибе для реализации одного из двух будущих сценариев: срыва декабрьских выборов или мобилизации своей поддержки, если международное сообщество навяжет проведение плебисцита.

Член ФПД добавил, что правительство на данный момент освоило в нарушение закона все имевшиеся в его распоряжении средства. Когда запас денег стал подходить к концу, оно обратилось за помощью к финансовым учреждениям. Глава LPTIC Фейсал Каркаб сотрудничать с ПНЕ отказался. Дабиба теперь намерен добиться увольнения несговорчивого чиновника на следующей неделе.

«Правительственная мафия должна остановить этот абсурд», — призвал аш-Шаркаси.

В сентябре Палата представителей вынесла вотум недоверия ПНЕ. Депутаты обвинили кабмин в растрате бюджетных средств и невыполнении взятых обязательств.

Правительство менее чем за полгода разорило казну почти на пять млрд динаров. Деньги распределили по министерствам, но до важных ведомств они не дошли.

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ливия пне дабиба
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