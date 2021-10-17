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Британская компания Crafted Beds готова платить 24 тысячи фунтов за лежание в кровати целый день

  /   Обновлено: 17 октября 2021 19:32
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Общество
Британская компания Crafted Beds готова платить 24 тысячи фунтов за лежание в кровати целый день
pxhere.com

Лондон, 17 октября. Компания по производству кроватей Crafted Beds в Великобритании ищет тестировщика их нового товара. Организация готова платить 24 тыс. фунтов стерлингов за 24 часа, проведенных лежа за просмотром сериалов и фильмов.

Будущий сотрудник должен тестировать разные матрасы каждую неделю, которые будут отправлять ему домой. При этом соискателю необходимо проживать в Британии и обладать хорошими письменными и коммуникативными способностями, чтобы писать сводки по матрасам, пишет Daily Mail.

«Мы очень рады ввести эту должность, поскольку удовлетворение потребностей клиентов имеет для нас максимальное значение», — отметил менеджер по маркетингу Crafted Beds Брайан Диллон.

Также преимущество будут иметь те потенциальные работники, которые живут одни. В компании подчеркнули, что таких людей ничто не будет отвлекать от работы и составления отчетов.

Необычный маркетинговый ход использовала продающая матрасы немецкая компания. Специалисты изобразили на своих рекламных баннерах фирменный жест канцлера Германии Ангелы Меркель.

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великобритания работа кровать
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