Турнир по армейскому рукопашному бою памяти Владимира Усачева прошел в Петербурге

Молодые спортсмены стали участниками всероссийских соревнований по армейскому рукопашному бою, посвященных памяти Владимира Усачева.

Турнир отдает дань памяти Герою России — сотрудник СОБР «Гранит», капитан милиции Владимир Усачев погиб в 2000 году во время выполнения служебного задания в Грозном. Состязания в его честь проводятся с 2018 года.

«Данное мероприятие у нас уже проходит не первый год. Впервые мы его открывали, я также принимал участие в этом. Но в последующем турнир взял статус всероссийского. Его целью является сохранение памяти и уважения нашим Героям РФ в лице Владимира Усачева», — заявил заместитель командующего Северо-Западным округом Росгвардии Эльхан Нагиев.

Турнир прошел при поддержке различных организаций, в том числе «Лиги защиты интересов ветеранов локальных войн и военный конфликтов». Герой России Андрей Богатов рассказал о значении состязаний для военнослужащих.

«Мы сами ветераны боевых действий, спортсмены. Я сам мастер спорта СССР. Поэтому это мероприятие очень нам близко. Это одна из форм воспитания патриотизма среди молодежи. Поддержка детского спорта, военно-прикладных видов спорта — это наш приоритет», — считает член правления организации.

Соревнования посетили и коллеги Владимира Ивановича. Командир СОБР «Гранит» Главного управления Росгвардии по Санкт-Петербургу и Ленинградской области Кирилл Дьяков рассказал, что его связывало с погибшим героем. Стоит отметить, что дочь Владимира Усачева Ксения пошла по стопам отца и сейчас проходит службу в том же подразделении.

«С Владимиром Ивановичем мы познакомились более 30 лет назад. Благодаря ему я стал сотрудником спецподразделения. Дружба с Владимиром Ивановичем переросла в братские отношения. Мы были с ним в командировках, участвовали в боевых действиях, задерживали вооруженных преступников», — вспоминает полковник.

Участниками турнира, посвященного памяти Героя России стали около 100 спортсменов до 20 лет. По мнению вдовы погибшего военнослужащего Ольги Усачевой, подобные состязания являются важным элементом патриотического воспитания.

«Мальчишки, которые занимаются армейским рукопашным боем, должны четко осознавать, что это не только умение владеть боевым искусством, но и важный элемент защиты близких, Отечества. На таких турнирах они видят, что память о людях, которые отдали жизнь, защищая Родину, живет в сердцах людей, их друзей», — уверена жена Владимира Усачева.

Федеральное агентство новостей / Степан Яцко

Президент Федерации армейского рукопашного боя России Александр Турков положительно оценил итоги турнира. По его мнению, соревнование прошло даже лучше, чем они планировали.

«Было более 100 участников. Бои получились очень зрелищными, бескомпромиссными. Считаю, что соревнования прошли успешно. Те цели и задачи, которые мы ставили, осуществились», — заключил руководитель организации.

Почетные гости присоединились к мнению президента федерации. Председатель Совета ветеранов СОБР при СОБР «Грант» ГУ Росгвардии по Санкт-Петербургу и Ленинградской области Сергей Горшков признался, что интереснее всего ему было наблюдать за спортсменами из возрастной категории до 15 лет.

«Замечательный турнир. Прекрасные бои, много эмоций. Достойная смена растет. Мы рады, что у нас в России есть такие. Мы благодарны людям, которые оказывают поддержку при проведении таких турниров», — заявил военнослужащий.

Призерами мероприятия стали представители различных спортивных клубов, в том числе «Гвардия», «Юность», «Святослав Храбрый» и других.