Сотрудники МЧС спасли трех магаданских рыбаков, которых уносило на лодке в открытое море

Магадан, 17 октября. Спасатели пришли на помощь трем рыбакам, лодку которых сильным ветром уносило в открытое море в Магаданской области, сообщается на официальном сайте ГУ МЧС России по региону.

Как оказалось, у двух мужчин и женщины закончилось топливо и сломалась уключина. Самостоятельно добраться до берега они не могли из-за сильного ветра с порывами до 16-21 метра в секунду.

«Спасатели доставили пострадавших на берег. Медицинская помощь рыбакам не требовалась. Всего для эвакуации привлекалось три человека и две единицы техники», — добавили в ведомстве.

Штормовое предупреждение в регионе спасатели объявили накануне. В Магадане порывы ветра могут достигать 23 метров в секунду, а на востоке Ольского, на побережье Омсукчанского городских округов – уже 30 метров в секунду.

Похожая ситуация произошла в Ленинградской области. Там спасли рыбаков, которые остались на острове Ладожского озера без лодки и вернуться домой самостоятельно уже не могли.