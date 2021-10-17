Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
17 октября 19:40
19:39
ФАН-ТВ
Турнир по армейскому рукопашному бою памяти Владимира Усачева прошел в Петербурге
19:38
Экономика
Продажи новых машин в России продолжат падать на фоне дефицита полупроводников
19:38
Весь мир
Поствыборный Ирак: сможет ли Мустафа аль-Казыми удержать пост премьер-министра
19:37
Общество
Диетолог Фус заявила, что кабачки снижают риск атеросклероза при регулярном употреблении
19:37
Общество
Московский кинотеатр «Художественный» поприветствовал Пересильд и Шипенко после возвращения с МКС
19:36
Армия
Глава Генштаба Ирана Багери прибыл в Москву для переговоров с Шойгу
19:35
Спорт
Экс-чемпион UFC Конор Макгрегор сломал нос диджею в итальянском ночном клубе
19:34
Происшествия
Водитель Собчак отбывает арест в элитной квартире у моря в Сочи
19:32
Общество
Британская компания Crafted Beds готова платить 24 тысячи фунтов за лежание в кровати целый день
19:31
Происшествия
Российские туристы могли погибнуть в Албании из-за отравления хлором в бассейне
Все новости

Сотрудники МЧС спасли трех магаданских рыбаков, которых уносило на лодке в открытое море

  /   Обновлено: 17 октября 2021 19:27
Общество
Сотрудники МЧС спасли трех магаданских рыбаков, которых уносило на лодке в открытое море
pixabay.com

Магадан, 17 октября. Спасатели пришли на помощь трем рыбакам, лодку которых сильным ветром уносило в открытое море в Магаданской области, сообщается на официальном сайте ГУ МЧС России по региону.

Как оказалось, у двух мужчин и женщины закончилось топливо и сломалась уключина. Самостоятельно добраться до берега они не могли из-за сильного ветра с порывами до 16-21 метра в секунду.

«Спасатели доставили пострадавших на берег. Медицинская помощь рыбакам не требовалась. Всего для эвакуации привлекалось три человека и две единицы техники», — добавили в ведомстве.

Штормовое предупреждение в регионе спасатели объявили накануне. В Магадане порывы ветра могут достигать 23 метров в секунду, а на востоке Ольского, на побережье Омсукчанского городских округов – уже 30 метров в секунду.

Похожая ситуация произошла в Ленинградской области. Там спасли рыбаков, которые остались на острове Ладожского озера без лодки и вернуться домой самостоятельно уже не могли.

Вернуться назад

Все новости / Общество / Сотрудники МЧС спасли трех магаданских рыбаков, которых уносило на лодке в открытое море
рыбаки спасение магаданская область хорошие новости россии
Комментировать