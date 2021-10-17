Космонавт Шкаплеров рассказал о «бардаке» на МКС после съемок фильма «Вызов»

Москва, 17 октября. Космонавт Антон Шкаплеров рассказал во время переговоров, что на МСК в российской части сегмента запланировали уборку после съемок отечественной художественной картины «Вызов».

После съемок российского фильма на Международной космической станции (МКС) остался настоящий бардак, посетовали астронавты в ходе переговоров экипажа и ЦУПа. Трансляцию провели NASA. В течение двух недель, пока снимали кино, ничего не убирали. Теперь космонавты планируют заняться уборкой.

«У нас все хорошо, стало посвободнее. Будем уборкой заниматься. Две недели ничего не убиралось, тут такой бардак на российском сегменте», — рассказал Шкаплеров.

Киноэкипаж находился на МКС в течение 12 дней для съемок российского фильма «Вызов», сообщалось ранее. Играющие роли в кинокартине артисты Юлия Пересильд и Владимир Машков оставили послание на аппарате «Союз МС-18».