Организаторы Budapest Trophy перепутали флаг на награждении российских фигуристок

Будапешт, 17 октября. Организаторы международного турнира по фигурному катанию Budapest Trophy перепутали флаг Российской Федерации во время церемонии награждения спортсменок.

Флаг России образца 1991-1993 годов — триколор с белой, лазоревой и алой полосами — вынесли на церемонии награждения турнира серии «Челлендж» в венгерском Будапеште. Фотография триколора была опубликовала в Telegram-канале журналиста Владислава Жукова.

Prt Scr telegram.org / Лапидарность

Турнир в Венгрии завершился победой россиянки Майи Хромых. Несмотря на ошибку при выполнении сольного четверного тулупа во время произвольной программы, она опередила своих соотечественниц Анну Щербакову и Софью Самодурову, занявших второе и третье места соответственно.