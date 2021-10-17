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Организаторы Budapest Trophy перепутали флаг на награждении российских фигуристок

  /   Обновлено: 17 октября 2021 19:25
Спорт
Организаторы Budapest Trophy перепутали флаг на награждении российских фигуристок
ТАСС  /  Гавриил Григоров

Будапешт, 17 октября. Организаторы международного турнира по фигурному катанию Budapest Trophy перепутали флаг Российской Федерации во время церемонии награждения спортсменок.

Флаг России образца 1991-1993 годов — триколор с белой, лазоревой и алой полосами — вынесли на церемонии награждения турнира серии «Челлендж» в венгерском Будапеште. Фотография триколора была опубликовала в Telegram-канале журналиста Владислава Жукова.

Prt Scr telegram.org / Лапидарность

Турнир в Венгрии завершился победой россиянки Майи Хромых. Несмотря на ошибку при выполнении сольного четверного тулупа во время произвольной программы, она опередила своих соотечественниц Анну Щербакову и Софью Самодурову, занявших второе и третье места соответственно.

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