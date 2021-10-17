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Аналитик Зварич: у рубля есть потенциал для дальнейшего укрепления

  /   Обновлено: 17 октября 2021 19:26
Экономика
Аналитик Зварич: у рубля есть потенциал для дальнейшего укрепления
 /  ПолитРоссия

Москва, 17 октября. Ситуация на мировых рынках сырья будет позитивно влиять на курс рубля в краткосрочной перспективе. Поэтому жителям России следует отложить покупку доллара, посоветовал аналитик Богдан Зварич в беседе с НСН.

Те, кто рассматривал вариант покупки доллара, должны быть осторожны. В ближайшие два месяца российская валюта может укрепляться под влиянием сырьевых рынков.

«Ожидание поступления валютной выручки оказывает давление на курс доллара и евро. Более того, у рубля есть потенциал для дальнейшего укрепления, поскольку текущий курс национальной валюты не соответствуют уровню нефтяных цен», — отметил Зварич.

Трейдерам следует пристально следить, чтобы не пропустить смену тренда. После примерно двух месяцев снижения курс американской валюты снова начнет расти, добавил эксперт.

Другой актив, более спекулятивный, ранее приблизился к историческому максимуму: биткоин торгуется на уровне около 60 тысяч долларов.

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доллар прогноз рубль валютный рынок
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