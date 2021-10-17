Японские читатели Yahoo News пристыдили правительство за «беззубые меры» против РФ на Курилах

Токио, 17 октября. Читателям японского новостного портала Yahoo News Japan не понравился визит российских чиновников на Курилы.

Ранее вице-премьеры Марат Хуснуллин и Дмитрий Григоренко посетили курильский остров Итуруп по поручению премьера Михаила Мишустина. Власти Токио заявили протест по этому поводу, жители Японии тоже не остались в стороне и возмутились такому визиту.

«Протесты — это хорошо. А слабо пострелять ракетами на виду у России в нашем Японском море? Это будет покруче протестов!» — написал один из комментаторов. «В будущем следует подумать и о вооруженном возвращении островов», — предположил другой читатель.

Фото предоставлены ООО «Институт вулканологии и геодинамики» /

Японцы написали, что их не устраивают меры, предпринятые Токио в связи с ситуацией. Некоторые вспомнили о политике экс-премьера Японии Синдзо Абэ, который был настроен заключить с Россией мирный договор.

«Даже у Абэ ничего не получилось. Вот вам и ответ. Сидим тихо и не дергаемся», — иронично написал еще один юзер. «За наши беззубые половинчатые меры в отношении России становится поистине стыдно!» — заключил пользователь под ником mikann.

Ранее японский премьер-министр Фумио Кисида заявил, что суверенитет Токио якобы распространяется на Южные Курилы. В ответ спикер Совфеда Валентина Матвиенко сообщила, что Россия никогда не поменяет свою позицию в отношении Курильских островов.