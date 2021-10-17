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Японские читатели Yahoo News пристыдили правительство за «беззубые меры» против РФ на Курилах

  /   Обновлено: 17 октября 2021 19:23
Политика
Японские читатели Yahoo News пристыдили правительство за «беззубые меры» против РФ на Курилах
kremlin.ru  /  Администрация президента России

Токио, 17 октября. Читателям японского новостного портала Yahoo News Japan не понравился визит российских чиновников на Курилы.

Ранее вице-премьеры Марат Хуснуллин и Дмитрий Григоренко посетили курильский остров Итуруп по поручению премьера Михаила Мишустина. Власти Токио заявили протест по этому поводу, жители Японии тоже не остались в стороне и возмутились такому визиту.

«Протесты — это хорошо. А слабо пострелять ракетами на виду у России в нашем Японском море? Это будет покруче протестов!» — написал один из комментаторов.

«В будущем следует подумать и о вооруженном возвращении островов», — предположил другой читатель.

Фото предоставлены ООО «Институт вулканологии и геодинамики» /

Японцы написали, что их не устраивают меры, предпринятые Токио в связи с ситуацией. Некоторые вспомнили о политике экс-премьера Японии Синдзо Абэ, который был настроен заключить с Россией мирный договор.

«Даже у Абэ ничего не получилось. Вот вам и ответ. Сидим тихо и не дергаемся», — иронично написал еще один юзер.

«За наши беззубые половинчатые меры в отношении России становится поистине стыдно!» — заключил пользователь под ником mikann.

Ранее японский премьер-министр Фумио Кисида заявил, что суверенитет Токио якобы распространяется на Южные Курилы. В ответ спикер Совфеда Валентина Матвиенко сообщила, что Россия никогда не поменяет свою позицию в отношении Курильских островов.

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россия япония курилы
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