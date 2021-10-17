Аналитик Хатылев заподозрил Китай в «краже» у России гиперзвуковых технологий

Москва, 17 октября. Китай еще далек от принятия на вооружение гиперзвуковых ракет, которые могут быть всего лишь копией российских боеприпасов, заявил военный эксперт Сергей Хатылев.

Отметим, что в августе Китай провел испытательный пуск гиперзвукового летательного аппарата, который может быть носителем ядерного оружия. При этом бывший начальник зенитно-ракетных войск командования специального назначения ВВС России Хатылев считает, что преждевременно говорить об успехах Пекина в данной сфере, передает «ПолитЭксперт».

«Делать вывод, что Китай обогнал США или Россию, преждевременно. Пока не будут получены стабильные результаты испытаний серийного, а не опытного, образца, тогда можно будет говорить о том, что достигнута полная готовность», — заявил он.

Федеральное агентство новостей

По данным зарубежных СМИ, китайская новинка преодолела гиперзвуковой барьер, но не смогла поразить цель. Хатылев назвал главной причиной проблем Китая с разработкой ракеты допущенные при создании комплекса ее наведения ошибки. Он также подозревает китайцев в «краже» у России гиперзвуковых технологий.

«История производства новых видов вооружения в Китае отличается тем, что они добывают чужие технологии, а не достигают их умом своих ученых. Идет обыкновенная кража, поэтому низкие результаты испытаний», — заявил эксперт.

Ранее сообщалось, что слова президента РФ Владимира Путина о невероятной мощи новых российских гиперзвуковых ракет вызвали настоящую панику на Западе. Дело в том, что современные системы ПРО не могут с ними бороться.