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Аналитик Хатылев заподозрил Китай в «краже» у России гиперзвуковых технологий
Армия
Аналитик Хатылев заподозрил Китай в «краже» у России гиперзвуковых технологий
Pr Scr youtube.com

Москва, 17 октября. Китай еще далек от принятия на вооружение гиперзвуковых ракет, которые могут быть всего лишь копией российских боеприпасов, заявил военный эксперт Сергей Хатылев.

Отметим, что в августе Китай провел испытательный пуск гиперзвукового летательного аппарата, который может быть носителем ядерного оружия. При этом бывший начальник зенитно-ракетных войск командования специального назначения ВВС России Хатылев считает, что преждевременно говорить об успехах Пекина в данной сфере, передает «ПолитЭксперт».

«Делать вывод, что Китай обогнал США или Россию, преждевременно. Пока не будут получены стабильные результаты испытаний серийного, а не опытного, образца, тогда можно будет говорить о том, что достигнута полная готовность», — заявил он.

Федеральное агентство новостей

По данным зарубежных СМИ, китайская новинка преодолела гиперзвуковой барьер, но не смогла поразить цель. Хатылев назвал главной причиной проблем Китая с разработкой ракеты допущенные при создании комплекса ее наведения ошибки. Он также подозревает китайцев в «краже» у России гиперзвуковых технологий.

«История производства новых видов вооружения в Китае отличается тем, что они добывают чужие технологии, а не достигают их умом своих ученых. Идет обыкновенная кража, поэтому низкие результаты испытаний», — заявил эксперт.

Ранее сообщалось, что слова президента РФ Владимира Путина о невероятной мощи новых российских гиперзвуковых ракет вызвали настоящую панику на Западе. Дело в том, что современные системы ПРО не могут с ними бороться.

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россия китай оружие гиперзвук
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