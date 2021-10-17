Телеведущий Киселев назвал американскую журналистку Гэмбл «сексуальным объектом»

Москва, 17 октября. Журналистка американского телеканала CNBC Хэдли Гэмбл вела себя слишком откровенно в общении с президентом РФ Владимиром Путиным. Такое мнение выразил российский журналист Дмитрий Киселев.

Глава государства недавно принял участие в форуме «Российская энергетическая неделя» (РЭН). Гэмбл присутствовала в качестве модератора мероприятия. Ко встрече с Путиным она готовилась как перед показом мод, считает Киселев.

«Хэдли к встрече с Путиным очень готовилась, словно на подиум, например, похудела на несколько кило. Влезла в маленькое черное платье, распушила волосы, для удлинения ноги надела лабутены телесного цвета с 12-сантиметровым каблуком», — рассказал журналист.

Представительница американского канала позволила себе прийти на заседание РЭН без чулок и с высоко оголенными руками, отметил он. Киселев раскусил язык тела коллеги из США, подчеркнув, что она профессионально его использовала.

Федеральное агентство новостей / Степан Яцко

«То, что называется "язык тела", работало у Хэдли по полной. Чего она только не вытворяла ногами, при этом за линией подола американка нарочито не следила», — объяснил журналист.

Она постоянно поправляла волосы, стреляла взглядом и демонстрировала откровенное поведение, сказал Киселев. По его словам, американка позиционировала себя как сексуальный объект.

Ранее сообщалось, что подписчики Гэмбл восхитились тортом с изображением Путина, фотографию которого она опубликовала в Instagram. Пользователи соцсети в шутку предложили журналистке открыть пекарню.