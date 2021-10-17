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Власти Перу конфисковали почти пять тонн наркотиков
Весь мир
Власти Перу конфисковали почти пять тонн наркотиков
twitter.com  /  Министерство внутренних дел Перу

Лима, 17 октября. Полиция Перу изъяла почти 5000 кг наркотических веществ в результате проведения масштабной операции. Об этом сообщает министерство внутренних дел страны.

Партия общим весом 4900 кг, состоящая из 3000 кг каннабиса и около 1000 кг кокаина, была обнаружена в нескольких тайниках неподалеку от города Куско.

По информации начальника полиции Сесара Эчеваррии, в общая стоимость конфискованных запрещенных веществ оценивается в 200 млн долларов, согласно стоимости на международном черном рынке.

Полиция вместе с военными продемонстрировали десятки пакетов с изъятым каннабисом и кокаином перед зданием Управления по борьбе с наркотиками в Лиме.

Министр внутренних дел Луис Баррансуэла также принял участие в мероприятии. По его словам, выполненная работа отражает приверженность полиции Перу борьбе с незаконным оборотом наркотиков.

«Мы обязуемся бороться против мафии, которая, подобно общеуголовной и организованной преступности, наносит ущерб обществу и отдельным семьям. Мы усилим контроль над контрабандой наркотиков во всей стране», — отметил Баррансуэла.

По данным ООН, Перу и Колумбия являются крупнейшими производителями кокаина в мире. В 2020 году масштабы изготовления запрещенных веществ достигли рекордных уровней в обеих странах. Площадь незаконных плантаций коки в Перу превысила 88 тысяч гектаров в 2020-м, что в два раза больше, чем в 2016 году.

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