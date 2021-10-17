Специалист по пищевым технологиям Зыков перечислил полезные способы приготовления овощей

Москва, 17 октября. Правильное приготовление овощей может повлиять на их полезные свойства. Такое мнение выразил специалист по пищевым технологиям, кандидат технических наук Дмитрий Зыков.

Как утверждает эксперт, некоторые полезные вещества, входящие в состав овощей, не усваиваются организмом. Это объясняется жесткостью клетчатки и особенностями работы желудка.

«Помните прямоугольные клетки, которые мы наблюдали в кожице обычного лука? Они разделены четкими перегородками — оболочками растительных клеток, состоящими из клетчатки, играющей роль скелета. Похожим образом устроены клетки капусты, свеклы, моркови, помидоров и всех других растений», — объяснил эксперт в беседе с изданием «Аргументы и Факты».

Чтобы организм усваивал эти вещества необходимо правильно готовить овощи. Капусту, лук и чеснок Зыков рекомендует измельчать с помощью терки или блендера. Полученный продукт можно употреблять в сыром виде, добавив его в салат или смузи. Кроме того, особое значение имеет термическая обработка еды. Так, запеченный перец и тушеные помидоры лучше усваиваются организмом, чем сырые.

Самой полезной частью большинства овощей Зыков называет кожуру. Он советует употреблять продукты вместе с ней, тщательно вымыв поверхность овоща. Срезать следует только испорченные участки, подытожил он.

Как сообщалось ранее, ученые из Балтимора определили полезные свойства диеты с высоким содержанием бобовых, фруктов и овощей. Как утверждают специалисты, она способна увеличить продолжительность жизни.