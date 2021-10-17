Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
17 октября 21:07
21:01
Весь мир
«Талибан» рассказал о возможной роли Турции в восстановлении Афганистана
21:00
Шоу-бизнес
Певца Александра Малинина разочаровала карьера его сына Никиты
21:00
Видео
«Давай поговорим» с Вадимом Манукяном: Александр Наумов
20:59
Экономика
Россиянам перечислили типичные ошибки при подготовке автомобиля к зиме
20:56
Армия
В NetEasе назвали «спасительным» позорное бегство эсминца Chafee от ВМФ РФ
20:52
Происшествия
Пьяного водителя задержали за наезд на двух пешеходов у ТЦ в Кемерове
20:52
Шоу-бизнес
Сын Андрея Аршавина пытается оказать финансовую помощь Юлии Барановской
20:50
Общество
Ученые из Токийского университета смогли получить 70% водорода из воды
20:50
Общество
Митрополит Варсонофий освятил Троицкий храм на Октябрьской набережной в Петербурге
20:48
Общество
Новые магистральные маршруты запустят для трансфера к деловому центру «Москва-Сити»
Все новости

Специалист по пищевым технологиям Зыков перечислил полезные способы приготовления овощей
Общество
Специалист по пищевым технологиям Зыков перечислил полезные способы приготовления овощей
pexels.com  /  Magda Ehlers

Москва, 17 октября. Правильное приготовление овощей может повлиять на их полезные свойства. Такое мнение выразил специалист по пищевым технологиям, кандидат технических наук Дмитрий Зыков.

Как утверждает эксперт, некоторые полезные вещества, входящие в состав овощей, не усваиваются организмом. Это объясняется жесткостью клетчатки и особенностями работы желудка.

«Помните прямоугольные клетки, которые мы наблюдали в кожице обычного лука? Они разделены четкими перегородками — оболочками растительных клеток, состоящими из клетчатки, играющей роль скелета. Похожим образом устроены клетки капусты, свеклы, моркови, помидоров и всех других растений», — объяснил эксперт в беседе с изданием «Аргументы и Факты».

Чтобы организм усваивал эти вещества необходимо правильно готовить овощи. Капусту, лук и чеснок Зыков рекомендует измельчать с помощью терки или блендера. Полученный продукт можно употреблять в сыром виде, добавив его в салат или смузи. Кроме того, особое значение имеет термическая обработка еды. Так, запеченный перец и тушеные помидоры лучше усваиваются организмом, чем сырые.

Самой полезной частью большинства овощей Зыков называет кожуру. Он советует употреблять продукты вместе с ней, тщательно вымыв поверхность овоща. Срезать следует только испорченные участки, подытожил он.

Как сообщалось ранее, ученые из Балтимора определили полезные свойства диеты с высоким содержанием бобовых, фруктов и овощей. Как утверждают специалисты, она способна увеличить продолжительность жизни.

Вернуться назад

Все новости / Общество / Специалист по пищевым технологиям Зыков перечислил полезные способы приготовления овощей
здоровье еда рекомендации клетчатка
Комментировать