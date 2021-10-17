Культуролог Пархоменко ответил на критику «Игры в кальмара» со стороны КНДР

Деятельность свободного искусства — это еще один важный внутрисоциальный институт, который выполняет свою особую функцию. Об этом в интервью ФАН заявил культуролог Андрей Пархоменко.

Сериал «Игра в Кальмара» продолжает создавать вокруг себя ажиотаж в самых разных частях света за пределами родной страны. Настолько, что на него даже обратили внимание и соседи из КНДР. Заголовок «Популярная телевизионная драма «Игра в кальмара» раскрывает реалии южнокорейского общества» появился на сайте ArirangMeari 12 октября 120 года чучхе (2021 год от Рождества Христова).

«КНДР воспользовалась образами из нашумевшего сериала своих южных соседей, чтобы, конечно же, противопоставить им себя, то есть свой режим, в качестве альтернативы, — заявил Пархоменко. — Но тут прослеживается водораздел совсем другого характера. «Игра в кальмара», как и многие другие произведения, — это саморефлексия общества через отдельных ее творцов. Через это мы видим, что сам социум способен хотя бы опознать и осознать свои проблемы. А признание наличия проблемы — это, как известно, первый шаг на пути к ее решению или даже половина ее решения, как говорил Зигмунд Фрейд».

В южнокорейском, как и во всем капиталистическом обществе, есть свои фундаментальные проблемы, над которыми пытаются поразмыслить шоураннеры сериала, добавил культуролог.

Кадры из сериала «Игра в кальмара» /

«Одна из важных функций свободного искусства — возможность репрезентировать действительность и свободно выражать свои творческие порывы, — заявил эксперт. — Путь пропаганды же куда более топорный. Он построен исключительно на восхвалении себя, замалчивании и игнорировании неудобной правды и, как мы видим в данном прецеденте, попытке возвышения себя за счет постоянного сравнения с соседями. Словом, он построен на повторяющихся шаблонах, тотальной цензуре и невозможности выдать какую-либо неудобную правду о себе. Даже в режиме творческой саморефлексии и переосмыслении своих внутренних процессов».

По словам собеседника ФАН, деятельность свободного искусства — это еще один важный внутрисоциальный институт, который выполняет свою особую функцию.

«Тоталитарное общество лишено подобного института, поэтому критика произведений стран, которые могут позволить себе создавать столь неоднозначные произведения о самих себе, — это в любом случае ситуация, где тоталитаризм будет оставаться в невыгодном свете. Лучше бы уж в КНДР вообще игнорировали тот факт, что у их соседей есть столь свободный, качественный, да еще и принимаемый во всем мире кинематограф», — резюмировал Пархоменко.

Ранее культуролог Пархоменко объяснил мировую популярность «Игры в кальмара».