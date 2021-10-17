Власти Кубы узаконили выдачу потребительских кредитов физлицам

Гавана, 17 октября. Три финансовые организации на Кубе получили право выдавать потребительские кредиты. Заемщик сможет потратить полученные средства на покупку личных вещей или товаров для дома.

Сведения о легализации кредитов подтвердила официальная газета ЦК Коммунистической партии Кубы Granma. Минимальная сумма для кредита составляет 5 тысяч кубинских песо (около 200 долларов — Прим. ФАН.).

Граждане, желающие получить кредитные средства, должны получить одобрение банка. Для этого требуется подтвердить законность своего дохода и иметь минимум один банковский счет. Срок погашения задолженности определяется банком.

Центральный банк Кубы ранее признал биткоин легальным платежным средством. Финансовые ведомства сейчас разрабатывают правила обращения с новыми деньгами. Неофициальные источники сообщают, что уже более 10 тысяч кубинцев используют BTC как средство платежа в повседневной жизни.