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Власти Кубы узаконили выдачу потребительских кредитов физлицам

  /   Обновлено: 17 октября 2021 19:00
Экономика
Власти Кубы узаконили выдачу потребительских кредитов физлицам
pixabay.com  /  PD

Гавана, 17 октября. Три финансовые организации на Кубе получили право выдавать потребительские кредиты. Заемщик сможет потратить полученные средства на покупку личных вещей или товаров для дома.

Сведения о легализации кредитов подтвердила официальная газета ЦК Коммунистической партии Кубы Granma. Минимальная сумма для кредита составляет 5 тысяч кубинских песо (около 200 долларов — Прим. ФАН.).

Граждане, желающие получить кредитные средства, должны получить одобрение банка. Для этого требуется подтвердить законность своего дохода и иметь минимум один банковский счет. Срок погашения задолженности определяется банком.

Центральный банк Кубы ранее признал биткоин легальным платежным средством. Финансовые ведомства сейчас разрабатывают правила обращения с новыми деньгами. Неофициальные источники сообщают, что уже более 10 тысяч кубинцев используют BTC как средство платежа в повседневной жизни.

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