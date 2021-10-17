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Google представила новую версию ОС Android

  /   Обновлено: 17 октября 2021 18:58
Технологии
Google представила новую версию ОС Android
pixabay.com  /  PD

Вашингтон, 17 октября. Американская корпорация Google представила новую, 12-ю версию мобильной операционной системы Android. Пользователи устройств смогут оценить улучшения, однако о кардинальных переменах говорить не приходится.

В первую очередь перемены коснулись дизайна. С обновлением на рабочем столе появится единое цветовое пространство, теперь, после смены обоев устройство автоматически будет подстраивать цветовую гамму под изображение. Также в шторке уведомлений иконки будут заменены на скругленные плашки, в которых будет помещаться больше информации.

Однако никаких уникальных возможностей Android 12 владельцам мобильных устройств не предоставит. При этом из системы-конкурента iOS была взята опция постукивания по корпусу, с помощью которой происходят разные действия.

Кроме того, по традиции Google пообещал, что с новой операционной системой устройства станут работать быстрее. В этой системе по заверению экспертов скорость увеличена на 22%. Протестировавшие работу Android 12 подтверждают, что отчасти корпорация сдержала свое обещание.

Первыми обновление получили смартфоны Pixel от третьей до пятой версии. Все остальные устройства получат его позже. В предварительном списке числятся OnePlus, Xiaomi, Samsung, Oppo и Realme, сообщает РИА Новости.

Ранее стало известно, что некоторые смартфоны, работающие на базе операционной системы Android, передают данные о пользователях третьим лицам. К такому выводу пришли ирландские и британские эксперты.

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