Российские фигуристки завоевали золото, серебро и бронзу турнира Budapest Trophy

Будапешт, 17 октября. Российская фигуристка Майя Хромых одержала победу на турнире Budapest Trophy в Венгрии. Спортсменки выступали с произвольной программой.

Россиянки заняли весь пьедестал на соревнованиях. Золото завоевала Хромых, следом за ней награду получила Анна Щербакова, а третьей стала Софья Самодурова.

Обладательница золота Хромых во время выступления с произвольной программой ошиблась при выполнении сольного четверного тулупа, однако после чисто показала сложный каскад. В общем зачете за произвольную программу она получила 152,09 балла и этого хватило, чтобы сместить с первого места бывшую чемпионку Анну Щербакову.

Обладательница серебряной награды впервые с января прошлого года не одержала победу. Во время выступления с произвольной программой спортсменка упала с четвертого флипа.

Ранее стало известно об отмене Гран-при по фигурному катанию, которое должно было проходить в Китае. Соревнования не будут проводить в ноябре из-за ограничений, связанных с пандемией коронавируса нового типа.