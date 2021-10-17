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Российские фигуристки завоевали золото, серебро и бронзу турнира Budapest Trophy

  /   Обновлено: 17 октября 2021 19:03
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Спорт
Российские фигуристки завоевали золото, серебро и бронзу турнира Budapest Trophy
ТАСС  /  Гавриил Григоров

Будапешт, 17 октября. Российская фигуристка Майя Хромых одержала победу на турнире Budapest Trophy в Венгрии. Спортсменки выступали с произвольной программой.

Россиянки заняли весь пьедестал на соревнованиях. Золото завоевала Хромых, следом за ней награду получила Анна Щербакова, а третьей стала Софья Самодурова.

Обладательница золота Хромых во время выступления с произвольной программой ошиблась при выполнении сольного четверного тулупа, однако после чисто показала сложный каскад. В общем зачете за произвольную программу она получила 152,09 балла и этого хватило, чтобы сместить с первого места бывшую чемпионку Анну Щербакову.

Обладательница серебряной награды впервые с января прошлого года не одержала победу. Во время выступления с произвольной программой спортсменка упала с четвертого флипа.

Ранее стало известно об отмене Гран-при по фигурному катанию, которое должно было проходить в Китае. Соревнования не будут проводить в ноябре из-за ограничений, связанных с пандемией коронавируса нового типа.

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фигурное катание хромых budapest trophy
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